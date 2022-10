‘Een verlaten bioscoop, dat voelt geheimzinnig’

Bij vlagen had Yorick Goldewijk (1979) als kind ‘Het Gevoel’. „Ik had altijd heimwee naar alles, en soms werd me dat te veel, dan werd ik er echt emotioneel van. Dan was ik op schoolkamp en had ik heimwee naar mijn moeder, naar thuis, en als ik terugkwam van dat schoolreisje, dan kon ik ontroostbaar zijn omdat ik het zo miste om weg te zijn, en omdat het zo leuk was geweest. Ik wilde het bij me houden.”

Zelfs nu nog – de uitreiking van de Gouden Griffel aan Goldewijk, vorige week vrijdag, ligt alweer een paar dagen in het verleden – kan hij die heimwee heel sterk voelen. „Naar dat feest, naar hoe geweldig dat was. Maar ik ben volwassen en heb gelukkig geleerd om met dat gevoel om te gaan. Nu kan ik er iets mee: muziek maken, een boek schrijven.”

CV

Yorick Goldewijk (1979) debuteerde in 2019 als kinderboekenschrijver met Billy Extra Plankgas, dat een jaar later het vervolg Billy Extra Plankgas. Door de bodem van het heelal kreeg. Met zijn vrouw Yvonne Lacet maakte hij ook het prentenboek Hier zijn draken (2020). Hij studeerde muziekcompositie aan de HKU en werkt ook als componist van (achtergrond)muziek voor televisie, films en reclames.



Yorick Goldewijk: Films die nergens draaien. Ploegsma, 246 blz. € 16,99 Films die nergens draaien. Ploegsma, 246 blz. € 16,99

Omgaan met vergankelijkheid is ook het onderliggende thema in zijn vierde kinderboek Films die nergens draaien, voor lezers vanaf een jaar of tien, dat bekroond werd met de Gouden Griffel, voor het beste kinderboek van het jaar. De roman vertelt het magisch-realistische verhaal van de 12-jarige Cato, die in een verlaten bioscoop belandt waar het scherm een poort is naar de herinneringen van de bezoekers. Mensen ‘met pijn in hun verleden’ worden er geholpen. Zo ontspint zich een „meeslepend avontuur”, aldus de Griffeljury, die Films die nergens draaien „uitzonderlijk” noemde door de „ingenieuze” vermenging van herinnering en heden, verbeelding en werkelijkheid. De ontknoping, waarin Cato’s overleden moeder een belangrijke rol speelt, „ontroert”. Het boek werd dit voorjaar ook genomineerd voor de Boon Jeugdliteratuurprijs, de grote Vlaamse kinderboekenprijs.

Je zei dat je nu iets kunt met dat ‘Gevoel’, namelijk er muziek of een boek van maken. Hoe werkt dat?

„Als ik dat melancholische gevoel als onderwerp neem kan ik het van een afstandje bekijken, het analyseren en het zo een beetje loslaten. Tenminste: dit bleek een boek te zijn dat ik al lang heb willen schrijven. Het kwam eigenlijk tussendoor, toen ik in een ander verhaal vastliep – ik kreeg het beeld van die verlaten bioscoop in mijn hoofd, en dat voelde behalve geheimzinnig ook als iets groots en belangrijks. En toen kwam het in één keer.”

Je wist meteen dat je iets betekenisvols te pakken had?

„Ja. Dat was niet zozeer dit concrete verhaal, maar ik voelde dat er iets in zat dat dicht bij me stond, in de manier van kijken, in het omgaan met de dingen die voorbijgaan. De ontknoping van het boek, om precies te zijn het voorlaatste hoofdstuk, schreef ik als eerst – waarin Cato nog steeds haar moeder kwijt is, maar eigenlijk niet meer verdrietig is, maar optimistisch, opgelucht, verlicht. Ze weet dat de dingen onherroepelijk voorbijgaan, maar beseft dat je daar ook van kunt houden. Dat was de kern, daar moest het verhaal naartoe.”

Was er iets in je leven gebeurd waardoor dat besef ineens zo sterk was?

„Nou… Mijn vader was kort daarvoor overleden, ja, dat zal wel een rol gespeeld hebben – dat was iets dat voorgoed veranderd was. Hij was al ziek, maar ineens was hij door een complicatie in vijf dagen overleden, terwijl hij nog een paar jaar zou moeten hebben gehad.”

Dan was het vooral een les aan jezelf, dat besef dat vergankelijkheid ook mooie kanten heeft?

„Dat heb ik inderdaad geleerd, waardoor ik heel erg kan genieten, omdat ik goed besef dat alles voorbijgaat. Dat is niet iets slechts: zo word je je bewust van de dingen die er zijn.”

En omdat je dat gevoel aan kinderen wilde meegeven schreef je ‘Films die nergens draaien’?

„Ik denk niet dat ik dat zo letterlijk wilde ‘meegeven’. Ik schreef het toch in de eerste plaats voor mezelf.”

Maar dan schrijf je toch geen heel boek? Als je de kern al te pakken had, in dat ene hoofdstuk dat je schreef?

„Haha, dat is zo, dan had ik het daarbij kunnen laten. Maar ik wilde het niet voor mezelf houden, ik merk nu hoe waardevol het is dat wat ik heb geschreven ergens landt. Wat je voelt wordt échter, als het erkenning krijgt doordat anderen het meevoelen. Dan krijg je meer bestaansrecht, althans dat voelt zo. Maar in beginsel schrijf ik voor mezelf – als je iets op papier zet, dat je later weer kunt oppakken en teruglezen, concretiseer je het. Anders dan gedachten, die je ook weer kunt kwijtraken. Dat is de opluchting die schrijven biedt.”

Al jong droomde Yorick Goldewijk van het schrijverschap. Als twintiger zag hij een verheven kunstenaarschap voor zich, hij had de ambitie om „groot componist” te zijn, werkte „jarenlang, nachtenlang” aan een roman – wat uiteindelijk op niets anders uitliep dan afwijzingsbriefjes van uitgevers. Hij mat zich een pijp aan, „omdat ik wilde stoppen met roken, en ik dacht: dan inhaleer je niet, dus is het niet slecht voor je longen, maar goed, ik kreeg er wel onwijze keelpijn van – en ja, het was ook interessant doen, jeugdige bravoure, ik vond mezelf heel wat”.

Hij ging wel door in de muziek. Aan de ene kant verdiende hij geld als muzikant en componist van leadermuziek voor televisie, muziek voor games en interactieve exposities in musea. Aan de andere kant maakte hij „een muziekstuk van zeven minuten, wat ontzettend moeizaam ging, het kostte járen, maar het is uitgevoerd in een kerk vol automatische piano’s, en een koor. Toch was het niet wat ik voor me had gezien.”

En: erkenning bleef uit. Het besef groeide: „Ik wilde iets van mezelf maken wat ik helemaal niet was. Ik moest gaan doen waar ik goed in was en waar ik me fijn bij voelde. Ik moest dáárvan de waarde erkennen.”

De bevrijding kwam met Billy Extra Plankgas, een verhaal dat hij begonnen was te schrijven voor zijn zoon. „Dat werd steeds groter, en toen dat af was had ik voor het eerst het idee dat ik zelfverzekerd kón zijn. Ik stuurde het op naar een uitgever met een rare brief erbij, geschreven vanuit een van de ruimtewezens in het boek – als ze dat niet konden waarderen, hoefde het voor mij niet. Helemáál niet hoe ik me normaal gesproken presenteerde.” En toen… was het nog niet goed genoeg. Negen jaren, vele afwijzingen en honderden herschrijvingen volgden – en tóén wilde uitgeverij Ploegsma het meteen hebben.

Toen bleek je ineens kinderboekenschrijver te zijn.

„Ja, al weet ik niet of ik nu per se een kinderboekenschrijver ben. Ik denk vooral dat ik nu iets weet te schrijven wat bij mijn stem past, en het laat zijn wat het moet zijn. Of dat nou voor volwassenen of kinderen is.”

‘Billy Extra Plankgas’ was, met die avonturen en ruimteschepen, toch echt een kinderboek?

„Ja, heel anders dan mijn probeersels tot dan toe. Ik ben lang bezig geweest aan een boek dat ik Heimwee noemde – een fragmentarisch verhaal, heel weinig plot. Ik was vooral bezig met sferen neerzetten en mensen portretteren. Op plotgericht schrijven keek ik een beetje neer – maar ik ontdekte hoe leuk ik dat vond, dat er zoveel schoonheid kon zitten in een goede, overtuigende constructie. Wat je wilt overbrengen krijgt dan ook een mooi huisje om in te zitten, een aantrekkelijk onderdak voor je ideeën.”

‘Films die nergens draaien’ heeft een plot én een sterk aanwezige onderliggende laag van ideeën. Is dat de kant die je op wilt?

„Ja, dat zit er wel in. Ik heb ook altijd een fascinatie voor gelaagdheid gehad. Zoals mensen religieus zijn en ergens iets achter zoeken, zo ben ik ook geïntrigeerd door onze rare werkelijkheid, waarvan wij als mensen slechts een interpretatie kunnen aanschouwen. Denk aan kwantummechanica, denk aan het idee dat wanneer je sneller gaat dan het licht en heen en weer zou vliegen naar een ster, je terugkeert en jonger bent dan je eigen kinderen – dat is dus echt waar, én ongelooflijk.”

Zulke verwondering past wel perfect bij een kinderpubliek.

„Ja, die nieuwsgierigheid is bij kinderen nog zo enorm aanwezig, die onbevangen blik verlies je als je ouder wordt. Ik verbaas me erover hoeveel lagen kinderen uit dit boek halen, zoveel kinderen zijn heel gevoelig en genuanceerd. Je moet dus zeker niet door je knieën gaan als kinderboekenschrijver, dat is niet nodig. Laatst was ik op bezoek op een school, waar acht klierende jongens vooraan waren gaan zitten, de juf had me gewaarschuwd. Maar ze deden geweldig mee, heel openhartig en actief. Kennelijk triggerde iets hen.”

Wat was dat, wat hen triggerde?

„Tja, wat was dat? Ik moest wel aan mezelf terugdenken: niet dat ik heel vervelend was in de klas, maar wel heel druk of juist afwezig dromerig. Ik stond altijd aan, ik miste balans – ik liep altijd op mijn tenen, letterlijk, ik kreeg zelfs last van mijn achillespees. En als er vriendjes kwamen spelen was ik druk aan het rennen en lachen tot ik zo’n hoofdpijn had dat ik overgaf op de vloer van de kamer.”

Had je een moeilijke jeugd?

„Nee, zeker niet! Dit ging voorbij, ik kreeg oefeningen om te ontspannen. En thuis was het warm en fijn. En ik heb veel gehad aan een meester op school, die streng was maar ook ontzettend leuk. Hij verzon de prachtigste verhalen, iedereen hing aan zijn lippen. En zijn strengheid maakte hem beschermend, veilig.”

Hij schiep heldere kaders, en liet zien dat er tegelijk in je hoofd een verbeeldingsvolle grenzeloosheid kon zijn?

„Ja, misschien was dat het, misschien heeft hij mijn verbeelding wel een duwtje gegeven. Hij was in elk geval vormend voor mijn waardering van verhalen – hij kon zo goed vertellen dat je er in op kon gaan, dat je alles beleefde alsof je erbij was. Zo leerde ik dat je iets kunt verzinnen en dat dat iets kan worden wat gelijkwaardig voelt aan de echte wereld.”

Dat is een kernidee van ‘Films die nergens draaien’, dat je in je herinnering, in je verbeelding kunt ‘stappen’ en daar troost in kunt vinden.

„Ja, dat je zelf een wereld kunt maken, of: dat je in je verbeelding de dingen die voorbijgaan vast kunt houden. Tenminste: écht vasthouden kan niet, er is alleen de poging. Dat kan verdrietig en frustrerend zijn, maar als je het kunt omarmen, zie je ook dat daarin waarde zit. Als iets er altijd is, maakt dat je laconiek en onverschillig.”