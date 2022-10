Hoger loon en prettigere roosters voor beveiligers op Schiphol

Schiphol gaat de medewerkers van de beveiligingsbedrijven die actief zijn op de luchthaven opnieuw meer betalen. Zo hoopt de luchthaven de lange rijen voor de securitycontrole te verminderen.

Beveiligingsbedrijven hebben te weinig personeel; dat is een van de oorzaken van de chaos op de Amsterdamse luchthaven van de afgelopen maanden. Eerder betaalde Schiphol een zomerbonus van 5,25 euro per uur. Toen die regeling op 5 september afliep, dienden volgens vakbond FNV alsnog veel beveiligers hun ontslag in.

Schiphol, de vijf beveiligingsfirma’s en de vakbonden FNV en CNV hebben donderdag een nieuw sociaal pakket afgesproken. Het gaat om hoger loon, prettigere roosters en betere rustruimtes. Op de luchthaven werken circa 3.400 beveiligers bij de bedrijven CTSN, G4S, I-SEC, Securitas en Trigion.

Afgesproken is dat alle beveiligers op Schiphol vanaf november structureel 2,50 euro per uur extra krijgen bovenop het bruto cao-loon. Voor nachtelijk werk krijgen de medewerkers ook een toeslag. Volgens de luchthaven kunnen zo de lonen voor securitymedewerkers zo’n 40 procent stijgen.

Schipholtoeslag

Naast de nieuwe toeslag blijft ook de zogeheten Schipholtoeslag van 1,40 euro per uur van kracht. Die loopt tot 1 september 2023. Vanaf 1 januari krijgen alle medewerkers in de beveiliging meer salaris: in de cao particuliere beveiliging zijn loonafspraken gemaakt om onder meer de gestegen inflatie deels te compenseren.

Lees ook: Het zelf in huis nemen van de beveiliging is nu een optie voor Schiphol

De beveiligingsfirma’s hebben ook beloofd dat zij in hun dienstroosters minder verschillende tijdstippen zullen hanteren waarop medewerkers moeten beginnen met hun werk. Een veel gehoorde klacht onder beveiligingsmensen was dat de vele wisselingen in hun roosters het moeilijk maakten het werk te combineren met hun privéleven.

Schiphol betaalt de kosten voor de betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Hoeveel geld dit de luchthaven gaat kosten, is nog onduidelijk. Scheidend president-directeur Dick Benschop zei eerder dan Schiphol tientallen miljoenen euro’s kwijt zou zijn aan de zomerbonus en de Schipholtoeslag. Die waren voor alle medewerkers van ondersteunende bedrijven op de luchthaven; ook voor personeel in de grondafhandeling, schoonmaak en personenvervoer.