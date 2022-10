‘Het museum is kapot, maar niet vernietigd. We herbouwen het straks nog beter dan het was.’

In de heuvelachtige regio van Skovorodynivka, ten noordwesten van de Oekraïense stad Charkov, doet bijna niets denken aan de oorlog. Herfst kleurt het bos en de weides fonkelen groen door de najaarsregen. Maar één geknakte boom verraadt dat op 6 mei van dit jaar een vanuit Russische richting afgeschoten raket het museum van de Oekraïense filosoof en dichter Hryhorii Skovoroda (1722–1794) doorboorde. Het interieur en het dak zijn volledig afgebrand. Alleen de muren staan nog overeind.

Sinds het begin van de oorlog zijn dertien Oekraïense musea, 18 monumenten en 37 historische gebouwen beschadigd geraakt, blijkt uit een overzicht van Unesco. In de zwaarbevochten regio’s Donetsk en Charkov is de schade het grootst. „Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Oekraïne niet meer te maken gehad met zulke omvangrijke misdaden tegen cultureel erfgoed. We zien een ongekend aantal verwoestingen”, zei de Oekraïense vice-minister van Cultuur Kateryna Tsjoejeva onlangs.

In Derhatsji, een dorpje in de regio Charkov, werd een met Oekraïense patronen beschilderd cultuurhuis verwoest. Een deel van het gebouw diende als hoofdkwartier voor humanitaire hulpverlening. Het Kunstmuseum van Charkov raakte beschadigd bij de vele beschietingen van de stad. Dat was nevenschade, maar bij de aanvallen op sommige locaties wordt een opzettelijke aanval op het culturele kapitaal van Oekraïne vermoed, zoals bij het historische landhuis van Skovoroda.

In Derhatsji werd een met Oekraïense patronen beschilderd cultuurhuis verwoest op 21 september. Foto Kostyantyn Chernichkin Buiten het verwoeste cultuurhuis staat nog een monument van schrijver en dichter Taras Shevchenko . Zijn literaire nalatenschap wordt beschouwd als het begin van de moderne Oekraïense literatuur en gaf een aanzet tot het ontstaan van de moderne Oekraïense taal

Het gebouw, een voormalige woning van één verdieping, werd volgens Petrovna nergens anders voor gebruikt dan voor het huisvesten van de museumstukken. „Er is niemand op dit terrein geweest sinds 24 februari”, zegt Hanna Petrovna (68) die al zeventien jaar voor het museum werkt. „Ook geen militairen. Iemand moet dit hebben aangewezen. Skovoroda is een symbool van de Oekraïense nationaliteit.”

Na de aanval stond haar telefoon roodgloeiend. „Iedereen had dezelfde vraag: is zijn viool gered?” zegt Petrovna. De viool van Skovoroda, die ook componeerde, is een pronkstuk van het nationaal erfgoed en staat zelfs afgebeeld op het briefje van 100 hryvna. „Hij is veilig”, zegt Petrovna. „Maar ik vertel tegen niemand waar, want écht veilig plekken zijn er niet meer in Oekraïne.”

Hanna Petrovna (68) werkt al 17 jaar voor het museum van Skovoroda. Foto Kostyantyn Chernichkin

Het kostbaarste de kelder in

In de stad Charkov, een kennisstad met vele universiteiten en hogescholen, kan museumdirecteur Rostislav Loenjatsjek (72) niet eens te beginnen aan het veiligstellen van de collectie. Zijn museum, het Universiteitsmuseum van Natuur, is een van de oudste musea van Oekraïne. De collectie bestaat uit zo’n 250.000 stukken – vooral opgezette dieren en fossielen die onderzoekers uit Charkov in de afgelopen twee eeuwen hebben verzameld. Een van de bekendste stukken is een mammoetskelet dat in de buurt van Kiev werd opgegraven.

Voor de invasie ging Loenjatsjek met het personeel langs de vitrines. Wat écht niet verloren mocht gaan en niet te kwetsbaar was om te verplaatsen, werd in een droge ruimte in de kelder opgeslagen. Daarbij zat een zeekrabbetje waarvan er maar enkelen uit de diepte zijn opgevist. Maar het merendeel van de objecten moest in de zalen blijven: de kelder is te klein.

De collectie loopt nu direct gevaar door vocht en temperatuursveranderingen. Door nabije raketinslagen sneuvelden 160 ramen aan drie zijden van het gebouw. Hoewel het museum niet als ‘beschadigd’ staat genoemd in het Unesco-onderzoek, maakt directeur Loenjatsjek zich grote zorgen. „De temperatuur moet gestabiliseerd worden”, zegt hij. In de gangen loopt personeel dat hout tegen de vensters timmert. Maar het zal nog even duren voordat alles hersteld is. De stad wordt nog regelmatig met raketten beschoten.

Werknemers bedekken een vitrinekast in het Universiteitsmuseum van Natuur. Foto Kostyantyn Chernichkin Rostislav Loenjatsjek (72). directeur van het Universiteitsmuseum van Natuur. Foto Kostyantyn Chernichkin Werknemers bedekken een raam in het Universiteitsmuseum van Natuur. Foto Kostyantyn Chernichkin Werknemers bedekken een vernietigd raam in het Universiteitsmuseum van Natuur. Foto Kostyantyn Chernichkin

Dierbare collectie insecten

Veel Oekraïense musea kampen met ditzelfde probleem. Uit een rondgang van het ministerie van Cultuur afgelopen maand bleek dat 80.000 vierkante meter aan Oekraïense museumramen versteviging nodig hebben. „Als we nu niet alles dicht maken zal het buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk worden om de musea te herstellen”, zei een woordvoerder van het ministerie. Een tweede zorg is dat de elektriciteit en de verwarming zou kunnen uitvallen. Begin september legde Rusland een elektriciteitscentrale plat, waardoor Charkov al tijdelijk zonder stroom kwam te zitten.

„Als de museumcollectie wordt verwoest, verlies ik mijn reden tot bestaan”, zegt bioloog Joelja Goeglja stellig. Behalve de liefde die ze voor het museum zelf voelt, doelt ze ook op haar persoonlijke collectie van ongeveer 40.000 insecten. In de afgelopen dertig jaar deed ze genetisch onderzoek naar mineervliegen; een tweevleugelige vliegenfamilie waar zo’n drieduizend soorten onder vallen. De meeste zijn ontzettend klein, zo’n 2 tot 3 millimeter groot. „Zij zijn het kostbaarste op de wereld voor mij. Die collectie is me dierbaarder dan mijn eigen leven”, zegt Goelja.

Joelja Goeglja , een bioloog en onderzoeker van mineervliegen, woont in de kelder van het museum met haar echtgenoot en ouders. Foto Kostyantyn Chernichkin

Toen de oorlog uitbrak, bleef de beveiliging weg. „Ze vluchtten naar het buitenland, ik snap het wel”, zegt de directeur. Dit maakte het natuurmuseum, zoals vele andere Oekraïense musea, kwetsbaar voor plunderaars. Goelja trok met haar echtgenoot en ouders in de kelder van het museum. Met een paar collega’s beschermden ze het gebouw. „Wij beschermen het gebouw, en het gebouw beschermt ons”, zegt Goelja. De ondergrondse stenen gewelven zijn geen gekke plek om toevlucht te zoeken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schuilden er ook studenten van de universiteit.

Hoe groot de beschadigingen ook zijn, Oekraïeners hopen het nog te kunnen herstellen. Het interieur van het museum van Skovoroda staat nog in volle glorie overeind in de herinneringen van medewerkster Petrovna. „Hier hebben we een zon hangen”, wijst Petrovna naar de lucht boven de zwartgeblakerde vloer. „De zon is Skovoroda’s belangrijkste symbool, hij staat voor god. De zon heeft geen begin en geen einde – de zon is eeuwig.” Petrovna gelooft dat ‘haar’ museum herbouwd kan worden. „Alles wordt zoals het was. Het museum is niet vernietigd, het is kapotgemaakt. We zullen het heropbouwen en het wordt beter dan ooit tevoren.”