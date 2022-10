In de Librairie Au Brouillon de Culture in het Normandische Caen is La rentrée littéraire 2022, het nieuwe literaire seizoen, in volle gang. Dichtbij de kassa ligt op een aparte tafel alle onlangs verschenen nieuwe fictie en non-fictie. Mijn oog valt onmiddellijk op de auteurs die ik hoogacht. Zo heeft de schrijfster Alice Zeniter in haar Toute une moitié du monde haar leeservaringen geboekstaafd. Zo vertelt ze hoe schrijvers en boeken haar beïnvloed hebben en hoe andermans personages haar vrienden zijn geworden. De halve wereldliteratuur komt voorbij, van klassiekers tot eigentijdse werken. Ook beschouwt ze de positie van de autrice in een door mannen gedomineerde literaire wereld. Daarbij zet ze Nabokov, Faulkner, Houellebecq en Emmanuel Carrère op een even vermakelijke als inzichtelijke manier neer als macho-schrijvers.

Ook betoont ze haar bewondering voor Toni Morrison en Annie Ernaux. Van die laatste verscheen een klein boekje, Le jeune homme, een autobiografisch verslag van haar verhouding op 50-jarige leeftijd met een dertig jaar jongere student. Het is een ontroerend mooi pleidooi voor een romantische liefde, die je als een sleutel voor haar overige werk kunt zien. Terecht wijst ze erop dat niemand het vreemd vindt als een man een veel jongere vrouw heeft, maar dat een vrouw met een jongere minnaar nog altijd de wenkbrauwen doet fronsen.

De macho Emmanuel Carrère fascineert me al sinds zijn gefictionaliseerde biografie van de excentrieke Russische schrijver Eduard Limonov. Ook hij heeft een nieuw boek, V13. Het is een persoonlijk rechtbankverslag van het proces tegen de plegers van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 130 doden vielen.

Ik waande me nog meer in het boekenparadijs toen ik stuitte op Le géant empêtré, het nieuwe boek van de Franse Ruslandkenner Anne de Tinguy. Hierin analyseert ze hoe Rusland sinds 1991 steeds meer verstrikt is geraakt in zijn eigen ellende, waarbij de oorlog in Oekraïne als een bliksemafleider lijkt te dienen.

Maar het absolute hoogtepunt van deze Rentrée is het tweede deel van de memoires van de 90-jarige historicus en uitgever Pierre Nora, de bedenker van de zevendelige serie Les lieux de mémoire, waarin de hoogtepunten uit de collectieve Franse herinnering worden belicht. In het vorig jaar verschenen Jeunesse vertelde hij over zijn jeugd in een geassimileerd joods doktersgezin tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn intellectuele vorming op het prestigieuze lyceum Louis-le-Grand en de École normale supérieure in Parijs. Dat alles tegen de achtergrond van een stoet schrijvers en intellectuelen die hij op zijn pad is tegengekomen.

Nora’s Une étrange obstination is het vervolg daarop. Het gaat over zijn jaren als uitgever bij het familiebedrijf Gallimard en leest soms als een vermakelijke familieroman, zeker als het gaat over zijn vriendschappen en ruzies met zijn eigenzinnige en excentrieke auteurs, zoals Michel Foucault.

Maar bovenal laat Nora zien hoe boeiend het kan zijn als een groot historicus terugblikt op zijn leven en werk, dat hij door zijn achtergrond in een groter verband kan plaatsen. Zijn ‘dubbele identiteit’, als jood en als Fransman, speelt daarbij, volgens eigen zeggen, een grote rol.