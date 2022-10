Golf van inzageverzoeken aan AIVD na publicatie over journalist Stella Braam

De AIVD wordt overspoeld met verzoeken van burgers om na te gaan of de inlichtingen- en veiligheidsdienst informatie over hen bijhoudt en opslaat. Sinds eind augustus bekend werd dat de dienst informatie verzamelde en bijhield over de journalist Stella Braam, zijn er z’n 180 verzoeken binnengekomen. „Evenveel als het totaal aantal verzoeken van vorig jaar”, aldus de woordvoerder van de dienst.

Burgers die willen weten welke informatie de AIVD over hen heeft, krijgen een brief van de dienst. Daarin wordt verteld dat de afhandeling van het verzoek vertraagd is. „Na een oproep in de media is het aantal inzageverzoeken flink toegenomen”, aldus de dienst. Enkele medewerkers houden zich bezig met de afhandeling. Aan uitbreiding wordt gewerkt, aldus de brief.

Uit het AIVD-dossier van Braam van driehonderd pagina’s, waarvan de tekst overigens voor driekwart was weggelakt, bleek dat de dienst sinds 1986 informatie over de journalist verzamelde. Braam berichtte over de extreem-rechtse Turkse organisatie Grijze Wolven in Nederland. De dienst zocht naar „criminele antecedenten” van Braam en zou een onderzoeker die met haar samenwerkte hebben benaderd met vragen over haar.

Lees: AIVD hield onderzoeksjournalist 35 jaar in de gaten – en liet huisgenoot haar bespioneren

De recente verzoeken aan de AIVD om inzage zijn onder anderen afkomstig van activisten. Daar groeide het wantrouwen over de informatie die de overheid opslaat. Zo werd vorig jaar bekend dat terrorismebestrijder NCTV onwettig activisten op sociale media volgde. Daarna heeft ngo Amnesty activisten bijgestaan in hun verzoek aan de NCTV om openheid. „We verzochten aan te geven welke publicaties worden verzameld en opgeslagen door de NCTV”, zegt een Amnesty-woordvoerder. In sommige gevallen leverde dat overzichten van tweets en andere publicaties op. „De betrokkenen vonden het shocking om te zien hoe de overheid in naam van de nationale veiligheid omgaat met betrokken burgers.”