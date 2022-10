De gewone man is terug van weggeweest. Waar decennia lang werd neergekeken op het gewone klootjesvolk, daar mag de gewone Nederlander zich nu in grote populariteit verheugen. Op hem wordt niet langer neergekeken: de gewone Nederlander belichaamt authenticiteit. Daartegenover staat de elite, die ontworteld is, onecht, losgezongen van het echte leven.

Jan Willem Duyvendak is socioloog en directeur NIAS-KNAW. Menno Hurenkamp is socioloog (Universiteit voor Humanistiek). Dit artikel is een bewerking van de inleiding van hun boek De macht der gewoonte (Amsterdam University Press).

Neem de boeren. Hun protest mag over een heel specifieke kwestie gaan, namelijk stikstofnormen, de framing van dat protest is tamelijk algemeen: gewone Nederlanders verzetten zich tegen een vervreemde elite. En die elite heeft geen idee van de moeizame levens van gewone mensen.

Dit ‘alle schuld op de elite schuiven’ komt inmiddels van links tot rechts voor. Of het nu gaat om de „witte wijn sippende elite”, aldus premier Rutte in het tv-programma Buitenhof in 2019, of om de elite die „de gewone man zijn reisjes naar zuipstranden” wil ontzeggen, aldus columnist Leon de Winter recent in De Telegraaf . En zelfs GroenLinks ging een paar jaar geleden op ‘kantinetour’, driftig op zoek naar de gewone man en vrouw.

Boeren lijken recht van spreken te hebben omdat ze zo echt zijn. Zij horen bij het land, zij leveren ons voedsel, zij zijn ‘van de grond’. Dat maakt hun ‘natuurlijker’ dan de gecultiveerde elite uit de grote stad, en alleen al daarom hebben boeren het gelijk aan hun zijde. Het zijn niet alleen gewone mannen, maar ook nog eens echte mensen.

Dit boerse zelfbewustzijn is door de Amerikaanse sociologe Katherine J. Kramer ‘rural consciousness’ genoemd. Ze zag hoe op het Amerikaanse platteland de politieke strijd niet langer over uiteenlopende standpunten of waarden ging, maar over de vraag wie het echte leven kent – of daar juist van is vervreemd. De liberale elite wordt niet bestreden omdat ze liberaal is, maar omdat ze geen oog zou hebben voor de gewone man.

Dit hernieuwde rurale zelfbewustzijn zien we ook terug bij Nederlandse boeren – zij kennen het echte leven en voeden daarbij ook nog eens de grotestadsmens, die geen idee meer heeft waar zijn of haar eten vandaan komt.

Het verwijt dat de landbouw een hyper-geïndustrialiseerde bedrijfstak is geworden waar weinig natuurlijks aan te ontdekken is, treft de boeren daarom hard. Vooral als die kritiek komt van ecologische boeren, die claimen veel natuurlijker te werken dan de boeren die in de ban zijn van de agribusiness. Ecologische boeren stellen dat zij de echte boeren zijn, dat zij nog authentiek werken. Deze broedertwist voedt, in termen van authenticiteit, het idee dat het goed is om natuurlijk en gewoon te zijn.

‘Doe gewoon, pas je aan’

Waardering voor het gewone is zeker niet alleen bij de boze boeren aanwezig. ‘Doe gewoon, pas je aan’, lieten prominente politici zich regelmatig ontvallen in de afgelopen twintig jaar – Mark Rutte niet in de laatste plaats. Hoezo is gewoon doen niet inclusief, zo vroeg de premier zich retorisch af. Iedereen kan toch gewoon doen en op die manier aangeven bij het land te horen, in het land geworteld te zijn? Gedraag je als een arbeidzame, post-christelijke seculier. Werk en belijd hardop dat je dit een heerlijk land vindt, anders kun je je biezen pakken.

Maar ‘gewoon doen’ is bij nader inzien behoorlijk omstreden. En dan hanteert iedereen ook nog een eigen definitie. In de ogen van radicaal-rechts bijvoorbeeld wordt het gewone leven in Nederland bepaald door de meest exuberante verlangens van marginale groepen. Vraag een verbeten zolderkameractivist naar de gewone toestand van het land, en hij begint te fulmineren over genderneutrale wc’s en voorrang op de woningmarkt voor asielzoekers. Mensen die dergelijke zaken gewoon vinden, hebben volgens de opvattingen van radicaal-rechts geen ruggengraat. Dat geldt ook voor de goedgelovigen die in de ban zijn van wereldwijde, geheime machtsstructuren die worden aangestuurd vanuit Davos of die willoos meedeinen met de wetenschap die onnodige vaccinaties voorschrijft. Met succes zet radicaal-rechts het beeld van falende mainstream media neer, waartoe nota bene De Telegraaf wordt gerekend.

Ook in de ogen van links deugt die mainstream vaak niet. Volgens radicaal-links is het hele idee van een groot midden achterhaald – we leven nu in een zeer divers, geïndividualiseerd land waarin iedereen vrolijk een eigen identiteit knutselt. Maatschappijcritici die op zoek zijn naar meer ruimte voor talloze identiteiten, vinden iedere gewoonte verdacht, want die zijn altijd het gevolg van ongelijke machtsverhoudingen. Of het om de koloniale geschiedenis, de christelijke erfenis of heteroseksuele vanzelfsprekendheid gaat – emancipatie vergt in deze optiek een permanent gevecht met het gewone.

Boeren lijken recht van spreken te hebben omdat ze zo echt zijn

Het resulteert in drie prominente, nogal normatieve manieren van spreken over ‘gewoon doen’: gewoon doen moet, gewoon doen is slap en gewoon doen is uitgesloten. In de eerste variant is er sprake van een plicht om je aan te passen, om te luisteren, om niet moeilijk te doen, om aan te voelen dat je anderen bang maakt wanneer je een uitzondering wilt zijn of uitzonderlijk bent. Deze variant wordt niet alleen belichaamd door Rutte, maar ook door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wanneer hij tegen inwoners met een immigratieachtergrond zegt dat ze beter kunnen vertrekken als ze niet normaal doen.

Dan de tweede variant. Gewoon doen is futiel, zo meent radicaal-rechts. Echte Nederlanders zijn volgens hen allang een minderheid in eigen land. Ons land is zo multicultureel geworden dat degene die zich daaraan aanpast, of die dat gewoon vindt, zich schuldig maakt aan landverraad, aldus Geert Wilders (PVV) of Thierry Baudet (FVD). Je moet juist áchter het gewone kijken, of het nu om vaccinatie- en immigratiebeleid of postmoderne architectuur gaat. Pas dan ontwaar je de complotten van de elite.

In de derde variant viert radicaal-links dat er geen doorsnee meer is. Daar beschouwen ze het als een bevrijding dat niemand meer gewoon hoeft te doen; daar worden alle verschillen tussen de inwoners van Nederland benadrukt.

De gemiddelde mens

Hoe zit het nu? Wat is gewoon dezer dagen en waarom is gewoon zo populair? Een deel van de verklaring is achter ‘gewoon doen’ ook een moderne machtsgreep schuilt. De uitvinding van de statistiek bracht de doorsnee of gemiddelde mens in beeld. Gewoon werd daardoor zowel een norm (‘dit is goed’) als een feit (‘zo is het’). En de democratie maakte duidelijk dat die doorsnee (lees: de gewone man) ook behoorlijk wat rechten verdiende. Een flink deel daarvan is door de verzorgingsstaat met vallen en opstaan verwezenlijkt.

Maar de laatste decennia zijn we met z’n allen slaags geraakt om de vraag wie emancipatie wordt gegund en wat ermee wordt bedoeld. Is emancipatie voor vrouwen, mensen met een beperking, kinderen van immigranten, voor iedereen? En betekent emancipatie jezelf zijn of je aanpassen aan de meerderheid? Moeten we allemaal op dezelfde manier individu worden en rekken we dus de categorie van de gewone man op? Of accepteren we dat er veel gedeelde gewoonten zijn die het samenleven met verschillen juist mogelijk maken?

Er is namelijk ondubbelzinnig sprake van homogenisering: mannen en vrouwen in Nederland leiden meer en meer dezelfde levens, mensen met een migratieachtergrond gaan in opvattingen en gedrag meer en meer op de rest van de bevolking lijken, generaties vechten geen conflicten meer uit. We delen steeds meer, met steeds meer mensen, wat we gewoon vinden.

Maar de onwil en het onvermogen om die groeiende overeenstemming te begrijpen is groot, in de politiek, in de media, in de samenleving. Thema’s als polarisatie en individualisering beheersen het publieke debat. Wat is het antwoord? Moet er nog meer sociale cohesie komen, moeten we nog vaker op dezelfde momenten juichen, met miljoenen tegelijk voor de televisie zitten? Of moeten we juist meer van elkaar kunnen verschillen, hebben we meer ruimte nodig voor diversiteit en authenticiteit?

Dat ongemakkelijke debat wordt vaak met grote woorden gevoerd: ‘ons land’, ‘onze cultuur’, ‘onze beschaving’ zou op het spel staan. Heus? Waarom verdwijnen gedeelde opvattingen en praktijken – van alle gemengde relaties in de doorsneewijken tot de grote overeenstemming over liberale waarden – keer op keer uit het oog? De Transgenderwet is nu enigszins omstreden. Maar het zou raar zijn als er geen debat over was. Belangrijker is dat dertig jaar geleden de overweging ondenkbaar was dat het voorstel zou worden aangenomen.

Gesprek loopt dood

Geen van de drie manieren waarop we nu over gewoon doen spreken (‘verplicht’, ‘slap’, ‘onmogelijk’), toont veel nieuwsgierigheid of bereidheid om van gedachten te wisselen – laat staan dat ze handvatten bieden om wiens leven ook te verbeteren. Sterke, cultureel geladen emoties zijn dominant. Het gesprek loopt voorspelbaar dood. Dat is slecht nieuws in een land dat nog geen antwoord heeft op de teloorgang van de middenpartijen of de krimp van het traditionele middenveld.

Samenleven is afhankelijk van gedeelde conventies en instituties. Het is een mythe dat we dat niet meer kunnen. Kijk naar de coronapandemie; aangespoord door de overheid vonden bijna alle Nederlanders het ineens gewoon om geen handen te geven, afstand te houden, thuis te werken. Het ging daarbij niet om kleine of vrijblijvende veranderingen in onze dagelijkse gebruiken. Bovendien waren ze gericht op insluiting van kwetsbaren.

Het ‘nieuwe normaal’ leek voor even de aandacht te verschuiven van een permanente Kulturkampf naar het belang van essentiële beroepen en een betere betaling voor ‘gewoon werk’. Maar de boerenoorlog toont nog eens hoe moeilijk het is geworden om niet van elk maatschappelijk strijdpunt een kwestie van cultuur te maken. Met hun omgekeerde vlag proberen de boeren stikstof tot nationale identiteit te verheffen, alsof echte Nederlanders verdienen aan vervuiling.

De aanpak van de overschrijding van stikstofnormen heeft weinig te maken met een gevecht over Nederlanderschap, of met een strijd tussen gewone mensen en een onwillige stadse elite, en wel veel met bedrijfsvoering die ten koste gaat van de omgeving. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand.