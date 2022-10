Geen woning te vinden in Gaza? Dan maar op de begraafplaats

De ruim twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook hebben zo weinig woonruimte tot hun beschikking dat sommigen bij gebrek aan beter neerstrijken op begraafplaatsen. Sommigen, zoals de familie Kuhail, wonen daar al jaren. Hun zes kinderen vragen vaak wanneer ze nu eens gaan verhuizen. Ze durven geen andere kinderen bij zich thuis uit te nodigen om te spelen. Maar een verhuizing op korte termijn zit er niet in. De woningnood in Gaza wordt alleen maar ernstiger door de snelle bevolkingsgroei en de verwoestingen die gewapende confrontaties met Israël van tijd tot tijd aanrichten.