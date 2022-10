Even Tot Hier winnaar Gouden Televizierring, Tim Hofman beste presentator

Het BNNVARA-programma Even Tot Hier heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma gewonnen. Tijdens het gala in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam haalde het satirische programma meer stemmen binnen dan Het Jachtseizoen (SBS6) en De Bevers (RTL5). Het is het derde jaar op rij dat BNNVARA de Gouden Televizier-Ring binnenhaalt, na Over Mijn Lijk in 2020 en De kinderen van Ruinerwold in 2021.

Eerder was er kritiek op de nominatie van Het Jachtseizoen en De Bevers omdat zij alleen zouden meedingen om de Ring omdat hun online-achterban massaal in actie zou zijn gekomen. Volgens Paul Römer, directeur televisie van Talpa, werd de prijs op deze manier „gedevalueerd”. „Het is al jaren niet meer de prijs van de kijker, maar de prijs van degene die het beste zijn achterban weet te mobiliseren”, zei hij in aanloop naar de uitreiking op Radio 1.

De Televizier-Ster voor beste presentator ging net als in 2020 naar Tim Hofman. Voor het eerst was deze categorie genderneutraal: de andere genomineerden waren Raven van Dorst en André van Duin, de winnaar van afgelopen jaar. Zijn programma BOOS viel ook in de prijzen op het gala: de onlineserie kreeg de Televizier-Ster Impact, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt aan een programma dat iets heeft losgemaakt in de samenleving. BOOS kreeg de prijs vanwege de aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In 2020 kreeg het prorgamma van Hofman de Televizier-Ster voor beste online-videoserie.

De Televizier-Ster voor beste acteur of actrice ging naar Frank Lammers, onder meer voor zijn rol als drugsbaron Freddy Bouman in Undercover. De Televizier-Ster Jeugd werd gewonnen door het programma Hallo, ik heb kanker en de ster voor Online Videoserie ging naar Open Kaart, waarin presentator Robbert Rodenburg verschillende gasten interviewt.