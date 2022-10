Etniciteit is leuk voor moppen, maar het zegt vrijwel niets over een individu, niets over zijn karakter, niets over zijn dromen, niets over zijn Weltschmerz en vooral niets over zijn thuis. Etniciteit zit tussen je oren en soms staat het in je paspoort. Meer is het niet. Volgens mij.

Hizir Cengiz is journalist.

Het feit dat etniciteit wel als belangrijk en fundamenteel wordt gezien en gemaakt, vind ik dan ook wrang. Wie een ander daadwerkelijk wil zien, moet ver voorbij etniciteit kijken; en wie zichzelf wil vinden, moet dat evengoed.

Het jongste voorbeeld waarin etniciteit als belangrijk en fundamenteel wordt gemaakt, is Poldermocro’s, een reality-serie van BNNVARA. In Poldermocro’s gaan zes jonge Marokkaanse Nederlanders naar hun vaderland, „op unieke zoektocht naar hun ware ik”. Alle zes zijn geboren in Nederland. De eerste paar afleveringen staan online. Zo is in de eerste aflevering te zien dat de jongeren aankwamen in Marrakesh, overnachtten in een riad, er kortstondig een discussie plaatsvond vanwege het feit dat Aziz homoseksueel is en Yasmine voor het eerst een Marokkaanse bruiloft bezocht. Yasmine wist daarna: mocht ze ooit trouwen, dan wil ze toch een soortgelijk feestje.

De hoofdpersonen zijn erg divers in karakter, geloofsbeleving en mensbeeld. Dat wordt door de makers meermaals en graag benadrukt, zodat de kijker weet – schrik niet, beste lezer – dat eveneens onder de Marokkaanse Nederlanders diversiteit bestaat. De de Volkskrant-recensent Alex Mazereeuw schreef: „Die worsteling met hun identiteit maakte het programma uiteindelijk méér dan alleen een prachtig snoepreisje, vooral omdat er ook binnen de Marokkaans-Nederlandse identiteit heel veel verschillende identiteiten bleken te bestaan.”

Verscheidenheid

Stompzinnig, zou je kunnen denken, dat de makers de diversiteit zo vaak moeten benadrukken en een journalist een programma nodig heeft om in te zien dat eveneens de Marokkaanse Nederlanders verscheidenheid kennen. Maar de oorzaak van die kortzichtige blik is het feit dat we vooral biculturelen vrijwel altijd reduceren tot een groep. Omdat Poldermocro’s laat zien dat ‘de Marokkaan’ niet bestaat, is het in die zin geslaagd.

Op school leerde ik weliswaar dat Nederland een land is van eigen verantwoordelijkheid, van eigenheid, een land met liefde voor het liberalisme, het zijn van wie je zelf wil zijn, een land waar het enige dogma een gebrek aan dogmatiek is. Maar later zag ik in dat ik dat verkeerd heb opgevat: als het biculturelen betreft, dan worden zij vrijwel altijd als een groep, als hun ouders, als hun roots, als hun etniciteit gezien.

Zo je iets bent, ben je je etniciteit. Zie alleen al het goedbedoelde diversiteitsbeleid: de verschillen worden gezocht, om daar ruimte voor te maken, maar vervolgens worden bijvoorbeeld alle Turkse Nederlanders op een hoop gegooid. De Turkse Nederlander die wordt binnengehaald zou de gehele Turkse gemeenschap vertegenwoordigen.

Miskenning van het individuele

Door de focus op etniciteit worden de nuances, maar vooral het individuele miskend en weggegumd. Zelf heb ik in mijn zoektocht naar wie ik wil zijn, me soms moeten losmaken van wat ik normaal achtte, omdat het me thuis is bijgebracht of de dominante overtuiging binnen ‘de Turkse gemeenschap’ zou zijn. Bijvoorbeeld over de man-vrouwverhouding en over homoseksuelen. Het voelt als een mes in mijn rug als men mij dan – en nogmaals: al dan niet goedbedoeld – terug in die grote groep gooit. Alsof het individuele een bicultureel niet is gegund.

Maar niet alleen een instituut als BNNVARA maakt etniciteit belangrijk en fundamenteel. Ook veel biculturelen maken zichzelf vaak erg klein, door hun etniciteit op te hemelen, die te zien als het belangrijkste dat hen heeft gevormd, het idee te hebben dat ze zich bijvoorbeeld een Marokkaan of Turk kúnnen voelen en daarom in hun etniciteit ook hun thuisgevoel zouden kunnen vinden. Ook dat is de reden dat ik jeuk krijg van Poldermocro’s.

Uiteraard is je etniciteit een onderdeel van je identiteit, maar nogmaals: je kan je helemaal niet een etniciteit voelen, laat staan je thuis daarin vinden. Als je je Turk kon voelen, net als blij en boos, dan was in de kring in de kleuterklas al uitgelegd hoe dat voelt. Volgens mij zal daarom eenieder die zoekt naar dat gevoel, of het nou voor televisie is of niet, altijd teleurgesteld raken. Het is louter tijdverspilling.

Misschien vind ik dit wel omdat ik anders in de zoektocht naar een thuisgevoel zit. Immers, mijn mantra is: mijn moeder verliet haar huis en haard in de Turkse bergen niet zodat ik hier een Turk zou worden. Overigens ook niet zodat ik een Nederlander zou worden. Wel zodat ik hier mezelf kon ontwikkelen.