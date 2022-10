Een president in een coltrui, dat kan nog wel. Maar een president in een coltrui in de herfst? Absurde. De Franse president Emmanuel Macron maakte eerder deze week deze mode-faux pas tijdens de opname van een filmpje ter promotie van zijn nieuwe burgerconferentie CNR. Vanuit een zaal in het Élysée sprak hij gestoken in een grijze coltrui en dito jasje zijn landgenoten toe.

Achteraf werd er weinig gesproken over de CNR, maar des te meer over de kledingkeuze van de president. Dat Macron koos voor een col roulé kon op veel kritiek rekenen. Zo concludeerde politiek verslaggever Bruno Jeudy op BFM TV dat het „nogal ongepast” was dat hij een coltrui droeg terwijl het die dag buiten 18 graden was. „De coltrui is voor de winter, niet voor de herfst.”

Maar vooral zou het colletje een politiek statement zijn. Macron zou met zijn kledingkeuze willen laten zien dat ook in het Élysée de verwarming niet (hoog) aanstaat en hij zich dus conformeert aan de „energiesoberheid” die hij vanwege de energiecrisis verlangt van zijn landgenoten. Om dezelfde reden trok ook minister van Economie Bruno Le Maire half september – en dus véél te vroeg volgens de moderegels – een coltrui aan. En premier Élisabeth Borne verscheen laatst in een donsjack bij een persconferentie.

Symboolpolitiek

De acties passen in de symboolpolitiek die Macron en zijn ministers graag toepassen – ook bij de huidige energiecrisis. Onlangs werd om dezelfde reden een filmpje verspreid waarop te zien is hoe twee hooggeplaatste ministers, op enigszins onhandige wijze, op de fiets vertrekken bij een overheidsgebouw. Soberheid alom.

Het is de vraag hoeveel nut de acties hebben. Op sociale media en bij oppositiepartijen leiden ze tot dusver vooral tot memes, grapjes en kritiek. Zo worden in reactie vaak beelden gedeeld van Macron die afgelopen zomer op een benzineslurpende jetski over de zee stuiterde en van een tiental ministerauto’s dat in de zomer met ronkende motoren en airco’s stond te wachten voor het Élysée.

In het gepolitiseerde Frankrijk wordt alles beschouwd als een symbool of boodschap, dus gek is het niet dat de president zijn kleding gebruikt om statements te maken. Eerder merkten trendwatchers op dat Macron zijn dure horloges had verwisseld voor simpelere modellen in een poging er minder elitair uit te zien. Ook verscheen hij rond de presidentsverkiezingen afgelopen april plots in spijkerbroek en hoodie op sociale media – ogenschijnlijk om er meer uit te zien als een ‘man van het volk’.

Ook de coltrui kwam al eerder uit de kast. Toen Macron in 2019 een klimaattop in coltrui bijwoonde, werd gespeculeerd dat de president dit volgens stilisten linkse kledingstuk had aangetrokken om groener over te komen. „Met deze coltrui is hij geen chic staatshoofd maar een eenvoudige burger die het klimaat verdedigt”, analyseerde mode- en politiek expert François Gaulme destijds in tijdschrift Madame Figaro.

Soms wordt de kleding van de Franse president zelfs buiten het modebewuste Parijs opgemerkt. Toen Macron op de dag van de begrafenis van koningin Elizabeth II met zijn vrouw Brigitte in Londen werd gespot op sneakers, leidde dat tot verbazing en kritiek in de Britse pers. Maar deze keer kon de president op steun van BFM TV rekenen: in een televisieuitzending werd de Britten haarfijn uitgelegd dat het koppel-Macron overdag prima een casual outfit met sneakers kon dragen en dat voor de daadwerkelijke begrafenis uiteraard voor formele kledij gekozen was. Touché.