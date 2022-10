EBN-directeur: er was regelmatig spanning in het gasgebouw

Energie Beheer Nederland (EBN), het staatsbedrijf dat de financieel-economische belangen van de staat behartigt bij de gaswinning, kwam er in 2017 bij toeval achter dat Shell een verklaring wilde intrekken waarin het moederbedrijf zich financieel garant had gesteld voor dochterbedrijf NAM. Dat vertelde Jan Willem van Hoogstraten, directeur van EBN, donderdagmiddag tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „Ik vond het zorgelijk”, zei hij. EBN stelde het voornemen van Shell ter discussie tijdens een vergadering van de Maatschap Groningen, waarin de aandeelhouders van de NAM samen het beleid uitstippelden. „We hebben duidelijk aangegeven dat dit voor ons een ongewenste situatie was”, zei Van Hoogstraten.

Het gaat om de zogenoemde 403-verklaring die Shell had afgegeven. Shell Nederland-directeur Marjan van Loon zei donderdagochtend tijdens haar verhoor dat de NAM vanwege die verklaring geen eigen jaarrekening publiceerde. De accountant had Shell gewaarschuwd dat dat volgens Europese transparantieregels wel moest, zei zij, en daarom wilde het bedrijf de 403-verklaring intrekken. Maar Van Hoogstraten vertelde dat EBN twijfelde aan die beweegredenen van Shell en het juridisch had laten uitzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat de 403-verklaring kon blijven bestaan terwijl NAM een eigen jaarrekening publiceerde. Toch koos Shell ervoor de verklaring in te trekken. Dit leidde destijds tot een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar Van Loon uiteindelijk beloofde dat Shell financieel aansprakelijk zou blijven voor de activiteiten van de NAM.

EBN-directeur Jan Willem van Hoogstraten in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer Foto Robin Utrecht / ANP

Stevige discussies

Zo waren er wel vaker spanningen in het gasgebouw, zei Van Hoogstraten. „Ik heb een aantal keren stevige discussies gehad.” Hij was ook een keer gebotst met de NAM. Dat ging over reorganisatiekosten die het gasbedrijf wilde doorbelasten aan de Maatschap Groningen. „We vonden die vergoedingen wel erg ruimhartig”, zei Van Hoogstraten. EBN weigerde de budgetten goed te keuren. Dat viel niet goed bij de NAM, herinnerde hij zich. „De samenwerking was een tijdje gespannen.” Zo gespannen zelfs dat de NAM dreigde te stoppen met de gaswinning. „Ik kreeg een opmerking van de toenmalige NAM-directeur: als je het niet goedkeurt, stoppen we met de gaswinning.” Dat moet je vooral doen, had Van Hoogstraten gezegd. De ruzie werd uiteindelijk gesust door de aandeelhouders, die advieskantoor EY inschakelden om te laten onderzoeken welke kosten rechtmatig waren.

