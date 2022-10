Gezag houdt de gemoederen op dit moment flink bezig, het splijt de mensheid in tweeën. De een zou het wel hebben (Arib, Bosma), de ander niet (Bergkamp, Van Miltenburg). In een fraaie reconstructie in NRC van het Kamervoorzitterschap van Arib, bleef ik lang hangen bij de volgende zin: „Met autoriteit, souplesse en humor leidt Arib belangrijke Kamerdebatten. Voor velen is ze een verademing na de gezagsloze Anouchka van Miltenburg (VVD)”.

In zijn boek Autoriteit (2015) maakt klinisch psycholoog Paul Verhaeghe een onderscheid tussen ‘gezag’ en ‘autoriteit’. Autoriteit is iets wat je draagt op grond van iets wat jou overstijgt, je hebt het nooit als individu. Het dwingende karakter ervan gaat uit van de normen en waarden van een gemeenschap die hiermee haar onderlinge relaties regelt. Het hoort bij bepaalde functies en rollen en gaat gepaard met macht. Gezag wijst naar de manier waarop autoriteit bij het individu verschijnt. Verhaeghe vertelt niet waarom de een wel gezag lijkt te hebben en de ander niet. Ik denk dat het een kwestie is van kunde, uitstraling en karakter en ook of anderen het je ‘gunnen’.

Voor onzekere mensen is het lastiger ‘gezag’ uit te stralen, maar je kunt het wel degelijk oefenen. De meeste van ons zullen zich vast een situatie kunnen herinneren waarin ze aan het stoeien waren met gezag, bijvoorbeeld als ouder of docent. Autoriteit is gedoemd te mislukken als je terugvalt op pure machtsuitoefening, te veel machtsuitoefening is een probleem (te weinig is dat ook).

Met dit onderscheid in gedachten kan je beargumenteren dat Arib weliswaar autoriteit én gezag had, maar daarbij mogelijk ook in bepaalde situaties te veel pure macht uitoefende; Van Miltenburg (en wellicht ook Bergkamp) faalde omdat de belichaamde autoriteit niet overtuigend is in ogen van anderen: ‘geen gezag’.

In de kwestie-Arib kwam ook een gesprek op gang over de vraag of er ook sprake is van genderongelijkheid. Immers, vermeende woedeaanvallen van Rutte leidden niet tot dezelfde ophef; ook Dion Graus zit nog steeds op zijn plek, artikelen over zijn machtsmisbruik ten spijt. Sterker nog, als mannen politiek falen, komt er zelden een genderanalyse aan te pas (‘zou het met zijn man-zijn te maken hebben?’).

Ik raadpleegde de autoriteit op dit gebied en las The Authority Gap (2021) van Mary Ann Sieghart. Anders dan het Nederlands hanteert het Engels geen onderscheid tussen gezag en autoriteit, authority betekent beide. Sieghart toont aan dat vrouwen harder moeten werken om gezag te verkrijgen en als autoriteit te worden gezien. Vrouwen worden vaker onderbroken, hun ideeën krijgen pas weerklank als een man ze herhaalt, en ze krijgen te maken met negatieve, autoriteitsondermijnende stereotypering.

Het is herkenbaar: ik ken geen enkele vrouwelijke schrijver of wetenschapper die géén voorbeeld heeft hiervan. De mechanismen zitten diep in ons reptielenbrein ingebakken. Vrouwen zelf doen er ook aan mee, bijvoorbeeld door steevast louter mannen als bron citeren, soms om serieus genomen te worden. Een even formidabel als treurig voorbeeld is de recente poging om de canon van de Nederlandse literatuur op te frissen. Hoewel het merendeel van de respondenten dit keer vrouw was, rolde er een daverend conservatieve canon vol „dode witte mannen” uit.

Siegel oppert een aardig zelfonderzoekje dat je inzicht geeft in hoe je omgaat met gender en autoriteit. Voor degenen die op Twitter zitten: bekijk je laatste tien retweets. Waren de auteurs daarvan mannen of vrouwen? Acht van de tien keer is het een man.

Lees ook het onderzoeksverhaal: Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar

Het boek van Sieghart laat zien dat gender bij autoriteitskwesties in onze huidige samenleving altijd een rol speelt, dus ook in de Kamerkwestie. Daarnaast moet je, denk ik, ook kijken naar hoe ‘autoriteit’ werkt. Als er geen corrigerende principes zijn op de werking van autoritaire macht die met een functie is gegeven; als er een cirkel van mensen rondom de macht is die zijn mond houdt; als er geen actie wordt ondernomen als mensen aan de bel trekken; als grillige machtsuitoefening tot een angstcultuur leidt; als er geen heldere meldpunten zijn: dan kan ongezonde machtsuitoefening lang doorgaan, ook door vrouwen. Vrouwen zijn net mensen: gevoelig voor macht als ze eenmaal autoriteit verworven hebben.

Gelukkig is er goed nieuws. Met één generatie kan de gezagskloof verleden tijd zijn, stelt Sieghart. Dan moeten we wel aan de bak. Siegharts boek biedt een geweldig pakket aan oefeningen en vragen om ons bewust te maken van autoriteit, gezag en gender. Het drama rondom Arib is daarvoor de perfecte casus.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.