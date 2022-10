Van de bushalte op de dijk langs de Gouwzee loop ik naar de boerderij van de familie Dobber in Zuiderwoude, tien kilometer ten noorden van Amsterdam. Regen, wind, modder op het erf, laarzen bij de achterdeur, wasmachines die op volle toeren staan te draaien en midden in de woonkeuken een enorme blauwe speelgoedtractor. „Van de kleinkinderen”, zegt Lia Dobber-Splinter, de boerin. „Vandaag pas ik op Jaxx.”

Ze draagt dikke sokken, een trui en een vest, want met die gasprijzen laat ze de verwarming uit. In april was ik ook bij haar en toen vertelde ze over het dure veevoer door de oorlog in Oekraïne, over de ganzen uit Siberië die hier van het heerlijke groene gras komen eten en alles onderpoepen. „De koeien willen dat gras niet meer. Ze willen dat dure voer.” En die ganzen zijn beschermd.

Ik vraag hoe het nu gaat met het bedrijf en ze zegt: „De energierekening is van 1.500 naar 3.000 euro per maand gegaan en ik zie bedragen van 10.000 euro voor het voer voorbijkomen. Maar we zijn allang blij dat we geen melkrobot hebben, want dan was de rekening van 15.000 naar 30.000 euro per maand gegaan. Zo’n melkrobot staat dag en nacht aan en dat vréét dus elektriciteit.”

Ondertussen kijkt ze even bij de wasmachines, vol overalls, en haalt ze een lapje over het aanrecht. Ze schenkt koffie in en net als ze zit hoort ze van boven een babystemmetje. „Ben je wakker?”, roept ze terwijl ze de trap op loopt. „Ja, schat, kom maar mee.”

Jaxx, vijftien maanden, gaat stapjes oefenen achter zijn tractor en Lia vertelt over haar oudste zoon, die ’s morgens om zes uur zijn vader en broer komt helpen met melken, dan naar zijn werk gaat – dijken verzwaren – en ’s avonds weer komt helpen. Haar jongste zoon werkt ’s avonds tot zeven uur door tot alle administratie gedaan is. „Ah, ah”, zegt Jaxx. „Honger”, zegt Lia. Ze zet hem in de kinderstoel en geeft hem een droge bruine boterham. Daarbij een beker water en dan mag hij rozijntjes. Ze leert hem hoe hij ze moet pakken met duim en wijsvinger. „Hij is te vroeg geboren”, zegt ze. „We oefenen zijn fijne motoriek. Goed zo, jongen! High five!” O, de maanden dat haar dochter met Jaxx in het ziekenhuis lag, ze waren besmet met de listeriabacterie. Lia had zich nooit eerder zulke verschrikkelijke zorgen gemaakt.

De telefoon gaat, het is haar dochter. Ja, Jaxx is wakker. Ja, Jaxx heeft gegeten. „O, en wat ik nog wou zeggen, koop een skipak voor hem. De vloer is hier zo koud en dan kan hij gewoon lekker kruipen.”

Lia is tweeënveertig jaar bejaardenverzorgster geweest, naast het werk op de boerderij. Van het geld deed ze de boodschappen. Jaxx is op woensdag en donderdag bij haar, soms op vrijdag. Op maandag en dinsdag komen de andere kleinkinderen. Dat zijn er drie en er is weer een baby onderweg.

