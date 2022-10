Daniel Barenboim (79) zegt voorlopig optredens af

Dirigent en pianist Daniel Barenboim (79) stopt met optreden, met name als dirigent. Dat heeft hij bekendgemaakt op Instagram en Twitter, kort nadat hem dinsdagavond een Gramophone Lifetime Achievement Award werd toegekend. „Het is met een mengeling van vertrouwen en verdriet dat ik aankondig de komende maanden te stoppen met een aantal van mijn optredens.”

Barenboim kampt al langer met gezondheidsklachten. „Mijn gezondheid is de afgelopen maanden verslechterd en bij mij is een ernstige neurologische aandoening vastgesteld”, aldus Barenboim in de verklaring. „Ik moet me nu concentreren op mijn fysieke welzijn. Muziek was en is een essentieel en blijvend onderdeel van mijn leven. Ik heb mijn hele leven in en door muziek geleefd en zal dat blijven doen zolang mijn gezondheid het toelaat. Als ik terug en vooruit kijk, ben ik niet alleen tevreden, ik ben diep vervuld.”

Daniel Barenboim wordt op 15 november 80. Eind augustus moest hij zich al terugtrekken uit de ter viering van zijn verjaardag geplande uitvoeringenreeks van Wagners operavierluik Der Ring des Nibelungen in een nieuwe productie onder regie van Dmitri Tcherniakov ¬ – vanaf deze week te zien aan de Berlijnse staatsopera Unter den Linden. Daarvan is Barenboim sinds 1992 muzikaal directeur.

Barenboim, Argentijn van geboorte en Israëlisch, Duits en Spaans van nationaliteit, is een wereldberoemd dirigent en pianist. Daarbij staat hij bekend om zijn pogingen muziek in te zetten voor een betere wereld. Onder meer richtte hij het West-Eastern Divan Orchestra op, waarin Israëlische en Palestijnse musici samen spelen. Ook publiceerde hij met Edward Said het boek Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society.

Zijn autobiografie A Life in Music verscheen al in 1991. Hier in Nederland was Barenboim in 2021 nog te gast voor optredens met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van chef Lahav Shani.

Lees ook dit interview met Barenboim uit het NRC-archief: „Musici moeten meer Spinoza lezen.”