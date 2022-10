Mijn broer en ik hadden weer ruzie met moeder en het besluit stond vast: weglopen! We pakten ons van geperst karton gemaakte rode koffertje met sokken, onderbroek en Donald Duck en begonnen aan ons avontuur. Onze sloppenwijk in Gorinchem had maar één weg naar de buitenwereld en die liep langs onze tante, de zus van mijn moeder en die was natuurlijk al gebeld. Toen we voorbij haar huis liepen, riep ze: „Hé, willen jullie een kop warme chocolademelk?” ’s Avonds sliepen we in ons eigen bed.

