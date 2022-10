Biden kondigt gratie aan voor veroordeelde cannabisgebruikers

Wie in de Verenigde Staten op federaal niveau is veroordeeld voor het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis krijgt gratie. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag bekendgemaakt. Volgens Biden gaat het om „duizenden mensen” die door hun veroordeling „werk, huisvesting of onderwijsmogelijkheden kunnen worden ontzegd”.

Volgens de Amerikaanse president moet onderzocht worden of cannabis dezelfde classificatie als heroïne en LSD op de lijst met verboden middelen moet hebben. Hij riep gouverneurs van de Amerikaanse staten daarnaast op ook op staatsniveau straffen voor het bezit van kleine hoeveelheden cannabis kwijt te schelden. „Net zoals niemand in een federale gevangenis zou moeten zitten vanwege het bezit van marihuana, zou ook niemand om die reden in een lokale gevangenis of staatsgevangenis moeten zitten”, schrijft Biden op Twitter.

Het kwijtschelden van straffen voor cannabisbezit en het (gedeeltelijk) legaliseren van cannabis is een campagnebelofte van Biden. „Mensen naar de gevangenis sturen voor het bezit van marihuana heeft te veel levens verwoest - voor gedrag dat in veel staten legaal is”, aldus Biden. „Vandaag beginnen we deze misstanden recht te zetten.”