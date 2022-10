Bejaarde Nigeriaanse kandidaten tonen met filmpjes hun fitheid

De bejaarde kandidaten voor de presidentsverkiezingen in Nigeria van 2023 doen via sociale media hun best om steun te krijgen van de jongeren, die een meerderheid van de kiezers uitmaken.

Alle kandidaten kwamen vorige week samen in de hoofdstad Abuja voor een akkoord waarin zij uitspraken te streven naar vreedzame verkiezingen. Behalve één. De zeventigjarige Bola Tinubu van de regeringspartij All Progressive Congress (APC) was er niet.

Naar verluidt was hij aan het „rusten” in Londen. Toen de Nigeriaanse media vol stonden met berichten dat hij was opgenomen in een Brits ziekenhuis, reageerde Tinubu zondag met een filmpje op Twitter. Op de video van zeven seconde is hij ongemakkelijk trappend op een hometrainer te zien. Op de achtergrond speelt het populaire nummer Organise van Afrobeats-zanger Asake.

Many have said I have died; others claim I have withdrawn from the presidential campaign.

Well… Nope.

This is the reality: I am strong, I am healthy and I am READY to serve Nigerians from Day One.#BAT23 pic.twitter.com/qqPkgSDYjs

— Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) October 2, 2022