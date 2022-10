Met haar vertrek uit de Tweede Kamer laat oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) haar kiezers in de steek. Je zit niet voor jezelf in het parlement maar voor de mensen die je vertegenwoordigt. Je loopt alleen weg als je functioneren onmogelijk wordt gemaakt en zo ver is het nog lang niet.

Hendrik Kaptein is rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit Leiden.

Haar verzet tegen opklaring van haar verleden als voorzitter van de Tweede Kamer is een tweede ontwijking van verantwoordelijkheid. In een rechtsstaat horen alle betrokkenen beschikbaar te zijn voor officieel onderzoek naar mogelijke misstanden, door organen uiteenlopend van onschuldige commissies tot en met strafrechtbanken. Voor een gewezen Kamervoorzitter geldt dit eens te meer. Zonder feiten is er geen recht en dus ook geen recht voor medemensen. Erkenning, genoegdoening en schadevergoeding hebben alleen zin als zo goed mogelijk vaststaat wie wat heeft misdaan.

Onaangenaam optreden

Intussen wordt Arib ‘verdacht’ van zodanig onaangenaam optreden tegen ambtenaren dat een deel van hen vertrok. Als dat klopt is dit een derde miskenning van verantwoordelijkheid. In zakelijke verhoudingen maak je altijd een ijzeren onderscheid tussen zakelijke onenigheid en persoonlijke verstandhouding. Het gaat uiteindelijk niet om jou en/of de ander, het gaat om de zaken waarvoor je staat. Die zaken én de mensen die er mee bezig zijn worden alleen maar geschaad als je mensen met wie je het niet eens bent onaangenaam bejegent. Dit geldt met name voor leidinggevenden in hun gedrag jegens ondergeschikten. Voor ambtelijke en dus onpartijdige sferen geldt het onderscheid eens te meer: speel niet op de mens maar op de bal.

Ook voor Arib geldt het voordeel van de twijfel, ofwel de onschuld-presumptie

Maar ook voor Arib geldt het voordeel van de twijfel, of gewoon de onschuldpresumptie (je mag pas als schuldige worden behandeld als daartoe gezaghebbend is besloten). Maar wat let haar om het gesprek aan te gaan met mensen die over haar klagen? Bovendien: wie niets op haar kerfstok heeft hoeft niets te vrezen. Juist als Arib zich jegens ambtenaren en anderen wél netjes heeft gedragen is goed onderzoek een uitgelezen kans om haar blazoen te zuiveren.

Personificatie in de politiek

Wat delen die drie onverantwoordelijkheden? Arib stelt zichzelf te ver boven het hele gebeuren. Ook dit is personificatie in de politiek en in het openbaar bestuur: als het mij niet uitkomt doe ik niet mee. Arib zou zichzelf beter dienen als zij wél in de Tweede Kamer bleef en gewoon meedeed met onderzoek naar haar voorzitterschap. Dat kan bijdragen aan rechtsherstel voor mensen die mogelijk zijn beschadigd. Daarmee is iedereen beter af, en de zaak van het landsbestuur eens te meer. (Dit is dus ook niet persoonlijk bedoeld tegen Khadija Arib, integendeel.)