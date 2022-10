18 doden bij drugsgerelateerde schietpartij op Mexicaans gemeentehuis

Bij een schietpartij in het stadhuis van de Mexicaanse plaats San Miguel Totolapan zijn woensdag achttien mensen omgekomen, onder wie de burgemeester van de kleine stad (4.300 inwoners) in het zuidwesten van Mexico. Nog twee mensen raakten gewond bij de aanval, zo bevestigen lokale autoriteiten donderdagochtend volgens internationale media. Een motief voor de aanval was niet meteen bekend, maar vermoedelijk behoorden de schutters tot de criminele drugsbende Los Tequileros.

Gewapende mannen bestormden het gemeentehuis op klaarlichte dag. Op lokale televisiebeelden was te zien hoe de gevel van het gebouw doorzeefd is met kogels. Mexicaanse media schrijven de aanslag toe aan de criminele bende Los Tequileros (De tequiladrinkers), die gelieerd is aan het drugskartel Jalisco Nueva Generación uit de gelijknamige westelijke staat Jalisco.

Ook vader gedood

De democratisch socialistische partij van de omgekomen burgemeester, Conrado Mendoza Almeda, heeft de aanval een „laffe moord” genoemd. Ook de vader van Mendoza Almeda, voormalig burgemeester Juan Mendoza Acosta, werd woensdag gedood. Hij werd vermoord in zijn eigen huis, vlak voordat de aanval in het stadhuis plaatsvond. Een snelweg in de staat Guerrero, waar San Miguel Totolapan ligt, werd naar verluidt korte tijd geblokkeerd door grote voertuigen van een onbekende partij. Zo konden veiligheidstroepen de stad niet binnenkomen.

De staat Guerrero wordt al langer geteisterd door geweld in verband met drugshandel. Zelfs voor de mate van gewelddadigheid waar dit gebeid in Mexico om bekendstaat, is de dodelijke aanval van woensdag schokkend, meldt de BBC. Volgens de onafhankelijke organisatie Etellekt zijn sinds het jaar 2000 al bijna honderd burgemeesters en functionarissen vermoord in Mexico.