Van der Burg: 1700 extra plekken minderjarige asielzoekers nodig

Voor 1 januari zijn er 1700 extra plekken nodig voor minderjarige asielzoekers. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) donderdag in een brief aan gemeenten. Volgens hem bestaat het risico dat deze kinderen buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven op zoek naar onderdak. „Ik roep u allen daarom dringend op om dit absolute dieptepunt te voorkomen.”

De staatssecretaris doet de oproep mede namens het Centraal Orgaan opvang van asielzoekers (COA) en voogdijorganisatie Nidos. „Ik doe een klemmend beroep op u om een helpende hand richting deze kinderen uit te steken.”

Afgelopen weken kwam het geregeld voor dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Ter Apel geen bed voor de nacht konden krijgen door een landelijk tekort aan opvang. Zij hebben op stoelen moeten slapen. „Met de huidige instroom van 100 tot 150 amv’s per week is de verwachting dat de bezetting nog verder toe zal nemen”, aldus Van der Burg.

Met name de situatie in Ter Apel is volgens de staatssecretaris zorgelijk. Daar kunnen 55 kinderen worden opgevangen, maar de opvanglocatie gaat al ruim anderhalf jaar over die maximale capaciteit heen. Op sommige dagen worden er 200 amv’s opgevangen en op sommige dagen is de bezetting zelfs meer dan 300. Hierdoor is de begeleiding niet op het niveau die het zou moeten zijn waardoor hygiëne, welzijn en veiligheid in het geding zijn, schrijft Van der Burg. „Dit is wat mij betreft onacceptabel.”

De afgelopen maanden heeft de overheid herhaaldelijk de urgentie van deze problematiek benadrukt, maar volgens Van der Burg hebben de gemeenten nog niet bijgedragen aan oplossingen. Hij wil onder andere dat er per gemeente 25 tot 30 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

Menswaardig

De oproep aan de gemeenten komt vlak nadat de rechtbank in Den Haag de uitspraak deed dat opvang van asielzoekers in Nederland niet altijd menswaardig is. Vluchtelingenwerk Nederland had een zaak tegen de staat en het COA aangespannen omdat deze volgens hen maatregelen moet nemen om de opvang van asielzoekers te verbeteren. De staat moet de opvang van asielzoekers in en rond Ter Apel en in noodopvanglocaties direct, of anders zo snel mogelijk, op orde brengen, zo bepaalde de rechter.

Volgens de rechter moet het COA asielzoekers menswaardig opvangen volgens de Europese normen. Zo moet er per direct dag en nacht toegang zijn tot drinkwater en ook mogen kwetsbare asielzoekers, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen, niet meer in de crisisnoodopvang worden geplaatst.

