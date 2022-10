Bij het wijnbarretje om de hoek dronk ik een natuurwijn van €7,95 per glas en ik peinsde al nippend over de almaar stijgende prijzen. Het gemeentebeleid was er al jaren op gericht het leven in de wijk duurder te maken en dat was goed gelukt: de huizenprijzen waren in tien jaar bijna verdubbeld, overal wijnbarretjes.

‘Tikkeltje opstandig met vechtende zuurtjes’, las ik op de wijnkaart, ‘twee druiven die als broers stoeien maar uiteindelijk hand in hand over elkaars schouder weglopen’. Toch spoelde de wijn over mijn tong met tonen van onrust, er sloop een gemeen bittertje in. Er waren buren die een week konden eten van één glas wijn, elke slok van mij was een maaltijd voor hen. Een recept voor afgunst, leek me: wel de overlast van lachende onbezorgden onder terrasverwarmers, zelf niet eens verwarming. Zouden de buren straks als opstandige druiven over de straat rollen?

Ik dacht aan de woelingen in onze buurlanden. In Duitsland dreigde een ‘Winter der Wut’, schreef Der Spiegel. De woedende winter had weinig met Oekraïne te maken; de gestegen gasprijzen zetten slechts een spotlicht op de ongelijkheid die al decennia was gegroeid, aldus het blad. De onrust was niet weg als Poetin morgen ‘sorry, sorry’ zei. In Europa zou de middenklasse verder krimpen, de onderklasse groeien. De wintercrisis zal blijvend zijn als long covid.

Waarom zou de woedende winter ons stadje overslaan?

Rusland en China rekenden er intussen op, las ik, dat wij Europeanen over straat zouden rollebollen en geen front meer vormden. Onze taak was dus: saamhorig zijn. Maar hoe dan?

Niet zoals dat raadslid van D66, dat laatst het Leger des Heils betichtte van discriminatie, omdat ze enkel gelovig personeel aannemen. Als de daklozen over straat zwermen, moet je geen kniesoor zijn over identiteitskwesties. Zeker niet als er al zoveel voorzieningen zijn verdwenen.

Ik dacht aan het vuurtje laatst op straat. Straatfeest. Ik hoorde verhalen van vroeger. Net als vroeger verschenen er weer vaker verslaafden en dakloze mensen in de portieken, anders dan vroeger hadden sommige bewoners er minder geduld mee, zo leek.

We hadden het over wat er was verdwenen. Het buurthuis, de wijkjurist, de politiepost, de opbouwwerkers. En nu: wijnbarretjes en variaties op wijnbarretjes.

Het erge is niet eens dat de verwarming lager moet, het probleem is dat de maatschappij zo koud geworden is.

Een van de buren had de grote havenstaking van 1979 meegemaakt, hij deed later wat boekjes in de bus over die tijd. Het ging er soms hard aan toe, las ik. De stakers bedreigden journalisten, zochten bobo’s thuis op, smeten bakstenen naar de politie, brachten zelfs een schip tot zinken.

De deftige kranten spraken schande, zoals ze nu al schande spreken van een omgedraaide vlag. Ik zeg niet dat we naar die tijd terug moeten, maar misschien zijn we niets meer gewend. Of misschien wil ik wel zeggen dat we naar die tijd terug moeten. Sowieso gaan we naar die tijd terug, of we dat nu willen of niet: waarom zou de woedende winter ons stadje overslaan?

In 1979 lag de haven voor het laatst helemaal plat, daarna gingen de lonen stagneren en de vermogens uiteenlopen en nu zat ik op een pleintje te nippen met uitzicht op mensen die niks hadden.

Als we China en Poetin echt een hak wilden zetten moeten we weer solidair zijn. En solidariteit is niets waard als die zich alleen uitstrekt naar wie je toch al liefhad.

Arjen van Veelen is schrijver en journalist

