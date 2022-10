Wereldbank: doel om extreme armoede in 2030 te beëindigen wordt niet gehaald

Door de gevolgen de coronapandemie en de Russische oorlog tegen Oekraïne is het onwaarschijnlijk dat het doel om extreme armoede in 2030 te beëindigen, wordt behaald. Dat schrijft de Wereldbank in een rapport dat woensdag is uitgebracht.

In de wereldwijde strijd om armoede tegen te gaan en de levensstandaard te verhogen, is 2022 waarschijnlijk een van de slechtste jaren in decennia, aldus het rapport. Het mediane inkomen in veel landen is verder gedaald en de economische ontwikkeling in veel gebieden is tijdens de pandemie verslechterd.

In 2020 leefden zo’n 719 miljoen mensen, ongeveer 9,3 procent van de wereldbevolking, in extreme armoede. Dat betekent dat ze van slechts 2,15 dollar (omgerekend 2,18 euro) of minder per dag moesten leven. De aanhoudende oorlog, lagere economische groei in China en hogere voedsel- en energieprijzen dreigen inspanningen om de armoede terug te dringen, te vertragen. Naar schatting zullen in 2030 574 miljoen mensen, ongeveer 7 procent van de wereldbevolking, nog in extreme armoede leven, voornamelijk in Afrika.

Volgens de president van de Wereldbank, David Malpass, laat het rapport het grimmige vooruitzicht van tientallen miljoenen mensen zien. Hij roept op tot ingrijpende beleidswijzigingen om armoede uit te roeien. „De vooruitgang bij het terugdringen van extreme armoede is in wezen gestopt.” Verder concludeerde hij dat de armoedebestrijding al in de vijf jaar voorafgaand aan de pandemie was vertraagd en dat de armste mensen de hoogste kosten droegen. Zo zag de armste 40 procent van de bevolking een gemiddeld inkomensverlies van 4 procent tijdens de pandemie, twee keer zoveel als de rijkste 20 procent.