Waar blijft de glitterversie van Rituelen van Cees Nooteboom?

Er is iets vreemds gaande. Aan de ene kant zijn er alarmerende signalen over de ontlezing onder de bevolking. Men is namelijk steeds minder tijd gaan besteden aan het lezen van boeken, terwijl de schermpjes steeds grotere delen van onze dagbesteding opvullen. Tot gevolg zijn alarmerende rapporten, hele oekazen vanuit de onderwijsgemeenschap, schrijvers en de ‘Leescoalitie’ die de noodklok luiden en hele artikelen schrijven met redenen waarom dat lezen nou zo goed voor je zou zijn, alles om dat lezen toch maar te bevorderen onder het kroost.

Of dat helpt, is nog niet echt aan te tonen, misschien omdat het mij toch wel onvoorstelbaar lijkt dat er een mens bestaat die nadat hij Ronald Giphart de ontlezingsnoodklok zag luiden, dacht: verdomd, ik ga eens even lekker een boekje erbij pakken.

Ontlezingssomberaars

Aan de andere kant is daar de boekhandelaar – dat ben ik – die op basis van eigen observatie een net even wat minder sombere analyse heeft. Het voordeel is dat ik in een Engelse boekhandel werk, terwijl het gros van de ontlezingssomberaars dag in dag uit chagrijnig is over de staat van de Nederlandse literatuur.

Een gemiddelde dag in de Engelse boekhandel kent namelijk meermaals het volgende fenomeen. Dat valt al op bij de voordeur, want we hebben te maken met hordes giechelende tienermeisjes die net even wat meer decibels genereren dan de gemiddelde winkelbezoeker. Wat zij komen doen? Zij komen Engelse boekjes kopen die het liefst iets te maken hebben met een homoseksuele prins, een moord, een tienerliefde dan wel een zoetsappige zomerliefde in Italië. Het liefst zijn de omslagen hiervan bedekt met glitters, felle kleuren en een sticker met ‘seen on Booktok’ erop.

Booktok is een ‘community’ op de app TikTok die zowel lezen als specifieke boeken populariseert

Alvast excuses voor deze moderne woordenbrei, maar Booktok is een ‘community’ op de app TikTok die zowel lezen als specifieke boeken populariseert. Ik noem boeken als The Midnight Library, The Seven Husbands of Evelyn Hugo en het boek The Song of Achilles, een boek dat wonderlijk genoeg nu een bestseller is terwijl het boek in 2011 werd gepubliceerd. Allemaal dankzij dat nieuwe, hippe sociale medium. Het gevolg is dat wij meer aanloop hebben en dat deze boeken bij ons het meest verkocht worden.

Lectuur

Ik hoor u al zeggen: ja, maar dat is laagdrempelige, Engelse lectuur en dus niet de Nederlandse literatuur als Couperus of Reve. Dat is ook zo, maar we somberden toch zo over de ontlezing in het algemeen? Aangezien het fenomeen van de tienermeute in de boekhandel pas sinds anderhalf jaar een ding is, ben ik toch wel benieuwd hoe dit zich doorvertaalt in de rapporten. Bovendien, bij een exemplaar van We Were Liars wordt vaak genoeg een Jane Austen, een Brontë of een Mary Shelley gekocht (in glitteruitgave, dat wel). Dat is dan weer geen laagdrempelige lectuur, integendeel. De wonderlijke wereld van het internet heeft tot dusver niet geholpen bij het tegengaan van de ontlezing, maar met het oog op de recente ontwikkeling raad ik de uitgever van een Cees Nooteboom aan om eens een glitterversie van Rituelen op TikTok te zetten.