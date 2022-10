Rotterdam is verbouwereerd over plan voor nieuwe brug

Vanuit zijn strandstoel tuurt Juul Annink (52) naar zijn twee vishengels in de Nieuwe Maas. Hij vist op witvis. „Gisteren heb ik een blauwneus gevangen, maar er zit ook paling en snoekbaars in het water.” Annink is deze middag de enige, maar in de zomer is het druk op het strookje zand aan de rand van De Esch. Bij vloed verdwijnt het strandje onder het water van de Nieuwe Maas. Als het aan het stadsbestuur ligt wijkt het strandje – op Google aangeduid als Costa del Nieuwe Maas – voor altijd.

Precies hier, langs de Nesserdijk op de noordoever, staat de nieuwe stadsbrug ingetekend. Niet alleen moet het strandje plaatsmaken, ook een deel van het daarachter gelegen natuurpark Polder De Esch zou moeten worden afgegraven (80 tot 175 meter). Bewoner Anne Hanon, lid van de Kerngroep Oeververbinding, komt er bijna dagelijks. „Het is heel klein, maar het is een groen pareltje.”

Hier huist de ijsvogel, bonte specht, bosuil en bever, staat bij de ingang van het natuurgebiedje. Achter een wand van wilgentenen dobbert een koppel zwanen in het water. Hanon: „Onbegrijpelijk. Midden in de klimaatcrisis wil de gemeente deze groene plek vernietigen.”

Een nieuwe oversteek om Noord en Zuid ook in het oosten van de stad te verbinden is hard nodig, vindt de gemeente. Ook om meer huizen te kunnen bouwen. Zonder brug of tunnel kunnen er 10.000 woningen gebouwd worden aan de oostkant, mét zijn dat er 35.000. Door de beoogde verbinding kunnen bovendien nog eens maximaal 35.000 woningen extra worden gebouwd in de binnenstad, Rijnhaven en Merwe-Vierhavens. Die zit ’m in het oplossen van knelpunten in de bereikbaarheid. Dit moet verbeteren door de brug te voorzien van een tramspoor, fietspad, voetpad en ‘autoluwe’ rijbaan.

De oversteek maakt de hogescholen en Erasmus Universiteit op Noord toegankelijker voor bewoners van Zuid. En voor bewoners van de zeven focuswijken – met grote sociale problemen – komen 15.000 extra banen binnen bereik op maximaal 45 minuten reisafstand, berekende het stadsbestuur. ‘Het is geen investering in beton en staal, maar in Rotterdammers’, schrijft de gemeente. „Deze brug is een levenslijn voor Rotterdam-Zuid”, stelt wethouder Vincent Karremans (VVD, mobiliteit).

Maar omwonenden, politici, het Havenbedrijf en de RET zien liever dat die ‘levenslijn’ niet boven, maar onder het water loopt. In 2019 sprak de gemeenteraad nog zijn voorkeur uit voor een tunnel om de negatieve gevolgen voor bewoners te beperken. In het coalitieakkoord van afgelopen juni staat ook dat wordt ingezet op een metroverbinding.

Dat het stadsbestuur nu toch kiest voor een brug, valt bewoners van De Esch rauw op hun dak. „Zeven jaar zijn we al betrokken”, zegt Hanon. Ze hadden gehoopt op „een verstandig besluit”: een geboorde tunnel die de woonwijk zo onaangeroerd mogelijk zou laten. Met een metroverbinding die uitkomt bij Kralingse Zoom.

Kosten te hoog

Karremans had ook liever een tunnel gewild, zegt hij in interviews. Maar de kosten daarvan zijn te hoog voor de stad, blijkt uit onderzoek naar de oeververbinding, de zogenoemde MIRT-verkenning. Een brug kost ruim 1 miljard euro, daarin zitten ook de kosten voor een trambaan tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. Een tunnel, inclusief metro op datzelfde traject, kost tussen de 2,5 en 3,8 miljard euro.

„Zo’n grote investering kan niet alleen door de gemeente gedragen worden, we hebben een stevige bijdrage vanuit het Rijk nodig”, zegt Karremans. „Het Rijk heeft duidelijk laten weten dat een volledig ondergrondse metroverbinding [financieel] niet mogelijk is.” De gemeente wil aanspraak maken op een pot van 6 miljard euro dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor infrastructurele projecten. Daar de helft voor vragen om een tunnel te bekostigen, is niet kansrijk, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb tegen Rijnmond.

Natuurpark Polder De Esch (op de noordoever) moet worden afgegraven als er een brug komt. Foto Walter Herfst

Op 10 november wordt duidelijk welk bedrag het Rijk, de provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente willen bijleggen, laat een woordvoerder weten.

Het stadsbestuur krijgt later spijt van deze keuze, vreest PvdA-fractievoorzitter Richard Moti. Hij vindt dat het college fors meer geld van het Rijk kan vragen. „Het Rijk investeert ook 1,5 miljard euro voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Waarom zou Rotterdam geen aanspraak kunnen maken op zo’n zelfde bedrag? Dat Karremans nu tevreden is met 200 tot 300 miljoen euro, vind ik een slechte deal.”

Sneller in de stad

Een tramverbinding in plaats van een metroverbinding noemt Moti een „gedeeltelijke oplossing”. Een metroverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom zou de drukte op knooppunt Beurs verminderen, omdat reizigers daar dan niet meer hoeven over te stappen – het metronetwerk wordt dan een ‘rondje’. Een metrotunnel zorgt bovendien voor minder overlast. „Op Zuid is er ooit voor gekozen de metro boven de grond aan te leggen”, zegt Moti. „Daar hadden alle stadsbesturen daarna spijt van.”

Wel blij met de plannen is Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met een brug bereiken bewoners van Zuid andere delen van de stad en randstad sneller. „Dat zal wijken als Bloemhof, Hillesluis en Lombardijen aantrekkelijker maken om te blijven of komen wonen.” Bewoners kunnen straks op hun elektrische fiets of met het OV de brug over naar hun werk elders in de regio, denkt Pastors. Studenten en werknemers van de universiteit zullen eerder een woning zoeken in Zuid. „Daardoor krijgen we straks meer levendigheid in die wijken.”

Je kunt altijd afstappen en lopen Willem-Frederik Metzelaar voorzitter Fietsersbond Rotterdam over stevige klim op nieuwe brug

Bewoners van de buurt De Veranda op Zuid zijn geschrokken van de keus voor een brug. Nog geen honderd meter woont Kees de Jong, lid van Bewonersbelangen Veranda, van de plek waar de brug straks ‘aanlandt’. Waar hij nu nog uitkijkt op de woontorens bij de Kop van Zuid, ziet hij straks vooral het wegdek van de brug. „We maken ons zorgen over de herrie”, zegt hij. „Als je op de Erasmusbrug staat, weet je wat een geluid die trams maken als ze over de brug heen rijden.” Twaalf keer per uur moet de nieuwe tram gaan rijden.

De brug zelf noemt hij een „sta in de weg”. Hij is voor een metrotunnel, met het oog op de nieuwe woonwijk die in voorbereiding is. En voor bezoekers voor een nieuw stadion – al is het onzeker of dat plan doorgaat. „Waanzin dat er nu een brug komt, alleen omdat het goedkoper is.”

Zorgen zijn er ook bij de Rotterdamse havenmeester René de Vries. Het stadsbestuur noemt een brug in de bocht van de Nieuwe Maas de meest logische locatie. Maar dat brengt ‘nautische veiligheidsrisico’s’ met zich mee, schreef De Vries in een brief aan de raad. Een brug is alleen mogelijk als er géén pijlers in het water komen. In elke andere variant is hij „niet in staat de nautische veiligheid op de Nieuwe Maas te waarborgen”.

Schepen op de Nieuwe Maas. Een nieuwe brug zorgt voor ‘nautische veiligheidsrisico’s’. Foto Walter Herfst

Komen er tóch pijlers in het water, dan kan de Nieuwe Maas niet langer dienst doen als de belangrijke doorvoerroute die het nu is. Dat zou „verregaande negatieve economische en logistieke consequenties hebben – voor nu – en tot ver in de toekomst”, waarschuwt De Vries.

Karremans schrijft dat hij zich bewust is van „de complexiteit van deze opgave”, maar hij gaat „deze uitdaging graag aan”. Een nautisch veilige brug is mogelijk, zegt zijn woordvoerder. Welke voorwaarden daarvoor nodig zijn, wordt verder onderzocht. Gedacht wordt aan oeveraanpassingen bij De Esch en een inhaalverbod voor schepen.

Stevige klim voor fietsers

In het vaarwegbeleid van de provincie heeft een tunnel de voorkeur. Juist omdat de Nieuwe Maas zo belangrijk is voor de scheepvaart. Als schepen straks moeten wachten tot de brug open gaat, heeft dat economische gevolgen. ‘Als een tunnel niet haalbaar is, moet gekozen worden voor een zo hoog mogelijke, beweegbare brug’, staat ook in een brief aan de Tweede Kamer in 2019.

Zo’n brug zou dan ten minste 18,5 meter boven NAP moeten zijn zodat containerschepen eronderdoor kunnen varen. Nadeel is dat zo’n hoge brug een stevige klim oplevert voor fietsers en voetgangers. Ter vergelijking: de Erasmusbrug is 12,5 meter boven NAP. En fietsers en voetgangers zijn nou juist belangrijke beoogde gebruikers. Er wordt uitgegaan van 9.000 fietsers per dag. De Fietsersbond Rotterdam is desondanks blij met de plannen. „Je kunt altijd afstappen en lopen”, zegt voorzitter Willem-Frederik Metzelaar.

Als onderdeel van de participatie werd drie jaar geleden het Omgevingsberaad, onder meer bestaande uit bewonersorganisaties, opgericht. De leden zijn verbijsterd dat het stadsbestuur kiest voor een brug, zónder te wachten op hun advies. „De manier en het tijdstip waarop de wethouder zijn mening naar buiten heeft gebracht is zeer schadelijk voor het vertrouwen in de politiek”, zegt Ben van Rooij die de bewoners vertegenwoordigt in het Omgevingsberaad. „De serieuze participatie van het Omgevingsberaad wordt hier met voeten getreden.” Het advies wordt deze week alsnog gepubliceerd.

Komende woensdag spreekt de raadscommissie over de voorkeur van het stadsbestuur voor een brug. Ook bewoners van De Esch en De Veranda krijgen inspraak. In november maken provincie, het Rijk en MRDH bekend welke oeververbinding hun voorkeur heeft. Na behandeling in de gemeenteraad begin volgend jaar, wordt een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt. Deze ‘planuitwerkingsfase’ duurt gemiddeld drie tot vier jaar. In 2030 zou dan begonnen kunnen worden met de bouw van de brug.