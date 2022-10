VS en Zuid-Korea lanceren raketten als reactie op Noord-Koreaanse rakettest

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een reeks raketten in zee gevuurd als reactie op een Noord-Koreaanse rakettest, melden internationale persbureaus. De twee landen oefenden ook met precisiebombardementen in de Gele Zee ten westen van het Koreaanse schiereiland.

Dinsdag vuurde Noord-Korea een ballistische raket af. Voor het eerst in vijf jaar kwam er daarmee een raket over Japans grondgebied. De Noord-Koreaanse raket zou de langste afstand ooit hebben afgelegd. Een „gevaarlijke en roekeloze” daad, reageerde Amerika. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol noemde de test ook „roekeloos” en beloofde een krachtige reactie.

Een van de Zuid-Koreaanse lanceringen mislukte. Een raket stortte kort na de lancering neer en veroorzaakte daarbij een brand, schrijft persbureau Reuters. De explosieve lading die op de raket zat, is niet ontploft. De Zuid-Koreaanse regering bood excuses aan voor het voorval.

De Verenigde Staten hebben naar aanleiding van de Noord-Koreaanse lancering gevraagd om een vergadering van de VN-Veiligheidsraad, aldus Reuters. Rusland en China zouden zich daartegen verzetten. Het is niet duidelijk of de vergadering er komt.

