Trump stapt naar Hooggerechtshof over onderzoek geheime documenten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd in te grijpen bij zijn juridische strijd met het ministerie van Justitie over geheime documenten die in augustus door de FBI in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking van zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida.

Advocaten van Trump hebben het hoogste rechtscollege van de VS dinsdag verzocht een recente uitspraak van een Hof van Beroep te vernietigen. Die rechtbank oordeelde op 21 september dat ruim honderd van de in beslag genomen documenten die waren aangemerkt als geheim, door Justitie mogen worden gebruikt bij haar onderzoek naar Trumps omgang met overheidsdocumenten - zonder dat een onafhankelijke arbiter ze eerst zou evalueren.

Trump wil dat het Hooggerechtshof bepaalt dat deze ‘special master’, die op zijn verzoek is benoemd bij de zaak, de geheime documenten juist wel in handen krijgt voor beoordeling, evenals de ongeveer 11.000 overige documenten die door de FBI in beslag zijn genomen.

Een lagere rechter bepaalde eerder dat het ministerie van Justitie de geheime documenten niet mocht onderzoeken voordat de special master, Raymond Dearie, de kans had gehad documenten er uit te halen die mogelijk onder presidentieel privilege zouden vallen. Het Hof van Beroep haalde een streep door die uitspraak en weerhield Dearie juist van toegang tot de geheime documenten. Dat was een forse tegenslag voor Trump.

Persoonlijke of presidentiële documenten

Advocaten van de oud-president schrijven in hun verzoek aan het Hooggerechtshof dat Dearie toegang moet krijgen tot de documenten met de labels ‘vertrouwelijk’, ‘geheim’ of ‘topgeheim’, „om te bepalen of documenten die als geheim zijn aangemerkt dat inderdaad zijn, en ongeacht hun geheime status, te bepalen of het daarbij gaat om persoonlijke documenten of presidentiële documenten.”

Hoge rechter Clarence Thomas, die het verzoek beoordeelt, heeft het ministerie van Justitie dinsdagavond gevraagd uiterlijk 11 oktober met een reactie te komen.

De huiszoeking bij Mar-a-Lago, waarvoor een rechter groen licht had gegeven, maakte deel uit van een justitieel onderzoek naar de vraag of Trump onrechtmatig documenten uit het Witte Huis in zijn bezit heeft gehouden toen hij in januari 2021 uit Washington vertrok na zijn verkiezingsnederlaag. Daarbij wordt bekeken wie toegang heeft gehad tot de geheime documenten en of ze zijn ingezien door onbevoegden.