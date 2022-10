Topambtenaar Financiën: niet moeilijk doen over kosten schade en versterken

Pas twee weken voor het definitieve Kabinetsbesluit op 29 maart 2018 om de gaswinning in Groningen te beëindigen, hoorde Wouter Raab, topambtenaar van het ministerie van Financiën (2007-2020) ervan. „We zagen de schoonheid van dit voorstel in”, zei Raab woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „Want met het beëindigen van de gaswinning neem je de bron van alle problemen weg.”

Zijn ministerie moest uitzoeken wat de financiële consequenties waren van dat besluit. Het zou geen grote problemen opleveren op de begroting. Wel werd er rekening mee gehouden dat het dichtdraaien van de gaskraan zou leiden tot minder versterkingen van huizen in de regio. „Het is logisch dat, als je de bron van het onveiligheidsprobleem aanpakt, je ook kijkt naar wat de implicaties zijn voor de versterkingsoperatie”, zei Raab.

Maar volgens Raab was het geen doel op zich om de versterkingsoperatie af te schalen bij het stoppen van de gaswinning. „Er lag geen koppeling dat we dit alleen maar doen als we de versterking terugbrengen”, zei Raab. „We hebben naar mijn weten de heer Wiebes [Eric Wiebes, voormalig minister van Economische Zaken, VVD] niet op pad gestuurd met de taak ‘breng het terug met bedrag X of aantal Y’.”

Drieduizend woningen

Wel circuleerde ten tijde van het gasbesluit in de ministerraad een getal van het aantal te versterken huizen als de gaswinning zou stoppen. Wiebes schermde met slechts drieduizend te versterken huizen, bleek uit eerdere verhoren. Maar dat getal heeft Raab nooit bereikt, zei hij. „Ramingen moet je met een grote korrel zout nemen.” Bovendien hing ook veel af van gesprekken met de regiobestuurders en het draagvlak aldaar, zei Raab, die naar eigen zeggen zijn minister waarschuwde voor al te rooskleurige opvattingen over het aantal versterkingen. „Reken je niet rijk, want het is een complex proces”, zei hij tegen toenmalig minister van Financiën, Wopke Hoekstra.

Bovendien stond er volgens Raab een „grote muur tussen de veiligheid en financiën”. Een opmerking die minister-president Mark Rutte (VVD) jaren geleden maakte vanwege de problemen in Groningen. „De kosten van de schade en het versterken zijn niet te ramen”, zei Raab herhaaldelijk. „Dus dan moet je daar ook niet moeilijk over doen maar ervoor zorgen dat mensen snel in veilige woningen wonen. Dat moet je gewoon betalen, of het nou vijf miljard of tien miljard euro kost.”

