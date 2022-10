‘Schaker Hans Niemann speelde waarschijnlijk meer dan 100 keer vals’

De Amerikaanse schaakgrootmeester Hans Niemann heeft waarschijnlijk valsgespeeld in meer dan honderd partijen, schrijft schaakplatform Chess.com in een rapport. Sommige partijen waren deel van toernooien waar ook prijzengeld werd uitgedeeld. De 19-jarige Niemann werd in september het middelpunt van wereldwijde ophef toen wereldkampioen Magnus Carlsen (31) hem van vals spel beschuldigde.

Chess.com baseert zich op analyses van partijen die Niemann heeft gespeeld, de snelheid waarmee hij verbeterde en zijn gedrag tijdens en rondom partijen. De vraag bij de analyses is: in hoeverre lijkt het spel van Niemann op dat van een schaakcomputer, die altijd beter speelt dan een mens? Een enkele zet van een computer kan het spel al laten kantelen in het voordeel van een valsspeler, schrijft de schaakwebsite. Niemann zou in verdachte partijen aanzienlijk beter hebben gespeeld dan zijn niveau toeliet en over complexe zetten opvallend kort hebben nagedacht.

Gewonnen met zwart

Net als de wereldwijde schaakkampioen Magnus Carlsen verbaast het de analisten van Chess.com dat Niemann Carlsen op 4 september versloeg met de zwarte stukken, ogenschijnlijk zonder veel moeite. Na de wedstrijd stelde Niemann alternatieve zetten voor die juist slecht zouden uitpakken, wat volgens Chess.com niet overeenkomt met de voorbereiding die hij in het spel gestoken had moeten hebben om zo overtuigend te hebben gewonnen. Toch ziet Chess.com „geen direct bewijs” dat Niemann in dat specifieke spel valsspeelde.

De dag na de wedstrijd trok Carlsen zich terug uit het toernooi en beschuldigde hij Niemann van vals spel. „Ik geloof dat Niemann meer – en recenter – heeft valsgespeeld dan hij tot nu toe heeft toegegeven”, schreef Carlsen op twitter. Chess.com blokkeerde het account van Niemann en verwijderde hem uit een eigen toernooi. Die twee gebeurtenissen hadden niets met elkaar te maken, claimt de site. „Niemand vroeg ons om Hans uit het toernooi te verwijderen.”

Bekentenissen

Chess.com sluit het rapport af met een verklaring: „Wij willen het beste voor Hans. Wij willen het beste voor Magnus. Wij willen het beste voor schaken.” De schaaksite neemt zich voor in de toekomst transparanter te zijn.

Niemann zei eerder dat hij op 12- en 16-jarige leeftijd heeft valsgespeeld, maar dat hij het sindsdien niet meer heeft gedaan en zeker niet zou doen op betaalde evenementen. Volgens het rapport van Chess.com heeft hij tegenover het platform toegegeven dat hij vaker heeft valsgespeeld dan die twee gevallen, maar publiekelijk heeft Niemann daar nog niets over losgelaten.

