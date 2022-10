‘Schaam u', roepen Iraanse schoolmeisjes en jagen het schoolhoofd weg

De Iraanse protestbeweging zet door, ondanks verwoede pogingen van de islamitische leiders om die met harde hand de kop in te drukken. Drie weken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed na een arrestatie door de zedenpolitie omdat haar hoofddoek niet goed zou hebben gezeten, gaan in heel Iran nog steeds mensen de straat op. Met leuzen als ‘Vrouw, leven, vrijheid’ eisen ze de afschaffing van gehate islamitische kledingsvoorschriften, meer vrijheid en de val van het regime.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar voegen zich steeds meer studenten en scholieren bij de demonstranten. Veelzeggend was een videofilmpje dat dinsdag opdook van een meisjesschool uit Karaj, niet ver van de hoofdstad Teheran. Zonder uitzondering hadden de meisjes hun hijab, de verplichte hoofddoek, afgedaan. Onder het roepen van ‘Schaam u’ joegen ze het mannelijke schoolhoofd, naar verluidt een aanhanger van het regime, de poort uit.

Op de universiteiten gaat het er harder aan toe. Begin deze week verschenen er op sociale media beelden uit de Sharif Universiteit in Teheran, een van de meest prestigieuze universiteiten van het land. Daarop achtervolgen politieagenten op brommers groepjes gillende studenten in de parkeergarage van de universiteit. Op andere beelden van het universiteitsgebouw zijn schoten te horen.

Rubberen kogels en knuppels

„Ze schieten met rubberen kogels en slaan studenten met hun knuppels”, vertelt een jonge vrouw die net is afgestudeerd aan de Sharif Universiteit. Ze volgt nu een masteropleiding aan een Europese universiteit, maar onderhoudt nauw contact met haar vroegere studiegenoten in Teheran. „Ik zit nu hier terwijl mijn vrienden gearresteerd worden. Dat is heel zwaar.”

Toch vindt de vrouw manieren om haar oude studiegenoten te hulp te schieten. Zodra ze hun berichtjes over de politie-inval ontving, deelde ze hun noodkreet op Twitter. „Nadat ik en andere alumni erover begonnen te tweeten, kwamen mensen uit heel Teheran naar de Sharif Universiteit om de studenten te helpen. De solidariteit is heel groot.”

Ook op andere Iraanse universiteiten weigeren studenten naar college te gaan en breken er protesten uit. Het regime doet er alles aan om hen op te sporen en te vervolgen. „Ze hebben zelfs camera’s met gezichtsherkenning voor de ingang van de campus opgehangen”, zegt de vrouw die aan de Sharif Universiteit studeerde. „Zeker acht studenten zitten al vast en veel van mijn vrienden zijn al opgeroepen door de geheime dienst. Dat betekent dat ze gearresteerd zullen worden.”

Buiten de universiteiten en welvarende delen van Iran schiet het regime veel sneller met scherp. Hoeveel demonstranten er door het regime gedood zijn, valt niet met zekerheid te zeggen. De Iraanse mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR) maakt melding van 154 doden. De meeste van hen vielen onder niet-Perzische minderheden. Zo kwamen in de zuidoostelijke stad Zahedan, waar veel Baloetsjen wonen, afgelopen vrijdag 63 mensen om het leven tijdens protesten tegen de verkrachting van een 15-jarig meisje door de lokale politiechef, meldt IHR.

Grimmig kat-en-muisspel

En toch zetten de protesten door, vertelt de 36-jarige Parisa, een huisvrouw uit de zuidelijke stad Shiraz die uit angst voor represailles niet met haar naam in de krant wil. „In het begin betoogden we in het centrum van de stad maar dat wordt nu steeds afgezet”, vertelt ze telefonisch. Sindsdien voltrekt zich elke avond een grimmig kat- en muisspel met de politie. „Nu gaan we de straat op en zoeken net zo lang tot we ons bij een groepje betogers kunnen aansluiten, steeds op andere plekken.”

Parisa zag hoe mensen voor haar ogen werden neergeschoten, zegt ze. Ook was ze in de eerste week van de protesten getuige van een vrouw die met haar hoofd tegen een stenen muur werd gebeukt en het niet overleefde. De autoriteiten lieten haar stiekem ’s nachts begraven. „Als ik weer thuis ben, spoken zulke scènes weer door mijn hoofd en moet ik vaak huilen.”

Wie gewond raakt, probeert zoveel mogelijk het ziekenhuis te mijden. „Daar wacht de politie vaak om gewonde betogers mee te nemen naar de gevangenis”, vertelt Parisa. Uit voorzorg dragen veel betogers volgens haar op straat ook een masker om herkenning te vermijden. „Daardoor herkennen we elkaar niet altijd.”

Protestlied

Inspiratie putten velen intussen uit een lied van een van de meest geliefde zangers van het land, Shervin Hajipour. Dit lied, getiteld Baraye (Omdat), bestaat helemaal uit fragmenten over de protestbeweging die Hajipour oppikte van de sociale media. Hij zette het vorige week online en miljoenen Iraniërs beluisterden het. Enkele dagen later werd Hajipour gearresteerd en in de cel gegooid. Dinsdag kwam hij op borgtocht vrij. Het lied is nu overal te horen. „De middelbare school in Teheran waar mijn neefje op zit werd gesloten omdat leerlingen het in de klas hadden gezongen”, zegt een Iraanse, die in Nederland verblijft maar anoniem wil blijven.

Hoe de protesten zich verder zullen ontwikkelen, valt moeilijk te voorspellen. Het regime zal niet geneigd zijn om concessies te doen en heeft eerder laten zien dat het bereid is om de repressie net zo lang op te voeren totdat de protesten de kop in zijn gedrukt. Zo ging het ook tijdens de massademonstraties van 2019, waarbij zeker vele honderden doden vielen.

„Maar meer geweld leidt juist tot meer protesten”, zegt de vrouw die afstudeerde aan de Sharif Universiteit. Ze verwacht dan ook dat de demonstraties zullen aanhouden, al ziet ze evenmin waar dat toe zal leiden. „Mensen hebben het over een revolutie, maar in dit stadium is het heel moeilijk om voorspellingen te doen. We kunnen moeilijk een plan maken als we de hele tijd moeten vrezen voor onze veiligheid.”

Parisa in de stad Shiraz zegt de angst voorbij te zijn. De laatste weken doet ze al boodschappen zonder hoofddoek. „We moeten doorvechten”, klinkt het over de telefoon. „Anders blijven we in een soort gevangenis zitten. Ons leven moet echt veranderen, ook al moeten we er voor sterven.”

