Remkes sust meerdere conflicten in stikstofdossier

Hou „vooralsnog” vast aan de stikstofdeadline van 2030, maar kijk in 2025 en in 2028 „of er voldoende redenen zijn om nuanceringen op het tijdpad aan te brengen”. Met deze creatieve aanbeveling hoopt stikstofadviseur Johan Remkes het politiek gezien meest gevoelige onderdeel van het stikstofbeleid van het kabinet te hebben geneutraliseerd. De regeringspartijen CDA en D66 hadden er deze zomer grote ruzie over gekregen. Met de formulering van Remkes krijgen ze beide genoeg hun zin om ermee te kunnen leven.

De VVD-veteraan presenteerde woensdagmiddag zijn lang verwachte rapport om de impasse in het stikstofdossier te doorbreken. Daarin heeft Remkes veel meer suggesties en dwingende adviezen opgeschreven die het vastgelopen en fel gepolariseerde stikstofdebat in Den Haag en ver daarbuiten zou moeten vlottrekken. Hij biedt stevige kritiek op het kabinet en blijft aandringen op noodzakelijke stikstofreductie om de aangetaste natuur te laten herstellen. Maar dat moet wel op een andere, betere manier worden uitgewerkt. In kort bestek: niet alle ballen op de agrarische sector, zoals dat bij veel boeren werd gevoeld.

Omgekeerde vlag

CDA-leider Wopke Hoekstra ontketende half augustus een conflict in het kabinet door te verklaren dat het jaar 2030 voor hem „niet meer heilig” was. Collega-vicepremier Sigrid Kaag (D66) stelde hierop binnenskamers de vertrouwensvraag. Het sussen van dit conflict was zeker niet de opdracht van Remkes. Hij was begin juli aangezocht om als ‘onafhankelijk gespreksleider’ de rivaliserende partijen weer aan tafel te krijgen. Enerzijds het kabinet dat in juni communicatief nogal ondoordacht met de eerste contouren van strenge stikstofmaatregelen was doorgekomen – waaronder het beruchte ‘kaartje’ van Nederland waarin per gebied een indicatief reductiepercentage was ingekleurd. En anderzijds het deel van de agrarische sector dat daar woest over was geworden en met felle protestacties delen van het land had platgelegd. De op het platteland massaal uitgestoken omgekeerde Nederlandse vlag is daar het onschuldige symbool van geworden.

Langer dan hem lief was nam Remkes de tijd om zijn bevindingen op papier te zetten. Hij had gehoopt in augustus klaar te zijn. En zijn eindrapport getiteld Wat wel kan is ook aanzienlijk uitgebreider dan de ervaren bestuurder aanvankelijk had beoogd. Zestig pagina’s met vijfentwintig concrete aanbevelingen.

Hij vond het niet zíjn taak om met de oplossing voor het immense stikstofdossier te komen. Dat, zo schrijft hij in de inleiding, „verdraagt zich slecht met de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden van het kabinet”. Met andere woorden: hij had eigenlijk helemaal geen zin om het werk van twee ministers uit te voeren, die voor Natuur & Stikstof (Christianne van der Wal, VVD) en die van Landbouw (Henk Staghouwer, ChristenUnie).

Dat de laatste begin september opstapte omdat hij er maar niet in slaagde een wenkend toekomstperspectief voor de agrarische sector te schetsen, motiveerde Remkes tegen wil en dank om zijn spoedklus uit te breiden. De verwachtingen „over dit rapport” schrijft Remkes waren „te hoog opgeschroefd voor wat mogelijk is in de beschikbare tijd”. En dus werd het beoogde ‘reflectieverslag’ toch een ‘integrale denklijn’.

Vertrouwenskloof

Nu het rapport er ligt zal het kabinet met een inmiddels nieuwe minister van Landbouw (Piet Adema, ChristenUnie) weinig anders kunnen dan de aanbevelingen te omarmen. Al kondigde Van der Wal aan dat het kabinet pas volgende week vrijdag inhoudelijk erop zal reageren.

Nog langer dralen, ruzie maken en opnieuw vertragen is in de ogen van Remkes geen optie. „Het is nu niet meer mogelijk om maatregelen vooruit te schuiven.” Dat geldt voor de politiek, voor de boeren en vooral: voor de natuur. Daar ziet Remkes geen tegenstrijdige belangen, want: „Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft.”

Hij roept het kabinet op om met respect voor de agrarische sector het stikstofprobleem te gaan oplossen. Een deel van de boeren ervaart immers „dat ze als ‘verliezer van de discussie’ in het verdomhoekje zijn gezet”. Dat moet nu anders. Dit is misschien wel de belangrijkste les voor het kabinet uit het rapport: neem de boeren serieus, betrek ze bij de noodzakelijke ingrepen die de natuur moeten herstellen.

Volgens Remkes staat de stikstofimpasse voor een bij boeren veel dieper gevoelde maatschappelijke onvrede: de ontstane „vertrouwenskloof” tussen ‘Den Haag’ en het platteland. „Velen ervaren zwalkend beleid en een tekort aan empathie”, schrijft Remkes. „Sommigen voelen dat het landelijk gebied moet opdraaien voor problemen die vooral in de Randstad gevoeld worden.”

Als het kabinet erin slaagt deze frustratie weg te nemen en serieus met de agrarische sector in gesprek te blijven – ook zónder Remkes – dan heeft de noodzakelijk stikstofopgave volgens hem kans van slagen. Daarbij zal de nieuwe landbouwminister, anders zijn voorganger Staghouwer, wel met een geloofwaardig verhaal moeten komen die het boerenbedrijf vertrouwen, hoop en uitzicht geeft. „Zonder perspectief voor de sector”, schrijft Remkes, „is er geen beweging te verwachten.”

Perspectief

Waar sommige boerenorganisaties woensdagmiddag niet onverdeeld gelukkig reageerden op alle voorstellen van Remkes, was het politieke boegbeeld van de agrarische sector, Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, al behoorlijk enthousiast. „Ik was in het begin heel erg sceptisch over Remkes – het is een VVD’er, hij heeft het stikstofplan ooit geschreven – maar ik trek al mijn woorden terug”, zei ze na afloop van diens persconferentie. „Hij heef het heel goed gedaan en is de eerste die hier echt naar de boeren heeft geluisterd.” Van der Plas roept haar achterban op om „de opening” die Remkes geeft „met beide handen aan te grijpen” en met het kabinet in gesprek te gaan. „Het schetsen van perspectief is ook een verantwoordelijkheid van de boeren zelf.”

Ook het kabinet nam nog tijdens de persconferentie van Remkes een stap die de irritatie bij de boeren zou moeten verminderen. Minister Van der Wal zei de kritiek van Remkes op het door haar gepresenteerde stikstofkaartje ter harte nemen. „Ik vind het een goed advies om dat kaartje van tafel te halen.”

Als de toenadering van twee tegenpolen in het stikstofdebat zo vlot gaat, is de missie van Johan Remkes nu al geslaagd te noemen.