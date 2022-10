Remkes: stikstofuitstoot van 500 tot 600 grote vervuilers zo snel mogelijk beëindigen

De overheid moet de stikstofuitstoot van 500 tot 600 grote vervuilers zo snel mogelijk „beëindigen”. Dat staat in het langverwachte rapport van gespreksleider Johan Remkes over de stikstofcrisis, dat in bezit is van deze krant. Het is één van de 25 aanbevelingen die Remkes doet om het overleg rond en de aanpak van stikstof te verbeteren.

Met het beëindigen van de uitstoot van deze 500 tot 600 vervuilers, met name boeren maar ook bedrijven, wordt slechts 1 procent van de agrarische bedrijven getroffen, en komt er stikstofruimte voor andere boeren en bedrijven om aan het werk te blijven. Remkes spreekt van „onomkeerbare stappen” die „binnen één jaar” effect moeten laten zien.

Tegelijkertijd zegt Remkes dat het beëindigen van de uitstoot van deze ‘piekbelasters’ zoveel mogelijk op vrijwillige basis moet gebeuren. „Stoppers moeten binnen de mogelijkheden van de wet maximaal en ruimhartig gecompenseerd worden”, schrijft Remkes in zijn aanbevelingen.

Verder moet het kabinet „vooralsnog” vasthouden aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. In 2025 en 2028 zou op tussentijdse „ijkmomenten” bekeken moeten worden of de vermindering op schema ligt. Indien provincies kunnen aantonen dat in specifieke gebieden 2030 niet haalbaar is, dan moet daar uitstel mogelijk zijn.

Opdeling in vier gebieden

Qua ruimtelijke ordening zou Nederland in vier gebieden opgedeeld moeten worden. Remkes denkt aan een „rode zone” voor intensieve, geclusterde landbouw, vooral voor exportproducten. In oranje gebieden met gevoelige natuur kan alleen natuurvriendelijke landbouw zijn. De overheid zou supermarkten moeten subsidiëren om de duurzame producten uit deze oranje gebieden rendabel te maken. In gele en groene zones bij Natura 2000-gebieden, kan alleen „heel beperkt” biologische landbouw plaatsvinden, in combinatie met natuurbeheer.

De beruchte stikstofkaart van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) moet „van tafel” van Remkes. Deze kaart heeft onder boeren veel onrust veroorzaakt, omdat deze precies leek aan te geven hoeveel stikstof waar verlaagd zou moeten worden. Na een storm van kritiek nam Van der Wal meer afstand van de kaart. „Er moeten zo spoedig mogelijk regionale kaarten komen die minder gedetailleerd zijn”, schrijft Remkes. „Omdat nuanceringen onvoldoende doorkomen” en omdat het stikstofvraagstuk „breder” is, moet het kaartje weg.

Remkes kreeg in juli de opdracht van het kabinet om als onafhankelijk gespreksleider het stikstofoverleg te deëscaleren. Hij voerde in augustus een reeks gesprekken met boeren, bedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties.

Landbouwakkoord

Remkes noemt zijn rapport geen „definitief plan”, maar adviseert de overheid en sectoren om het de komende tijd verder uit te werken. Hij zou het verstandig vinden als er uiteindelijk een „landbouwakkoord” komt, en anders moet er „een nieuw kabinetsplan” komen.

„Ik verwacht met deze boodschap niet dat de agrarische sector blij kan zijn met dit rapport”, concludeert Remkes ook in zijn aanbevelingen. „Ik heb echter gemeend dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk op te schrijven.”

Lees over het langverwachte rapport van Remkes: Waar liggen de oplossingen in het gestrande stikstofoverleg?