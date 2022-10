Reizigersorganisaties keren zich tegen beperkte dienstregeling NS

De nieuwe, sterk ingekrompen dienstregeling van NS voor komend jaar levert reizigers onnodig veel overlast op. Daarover klagen consumentenorganisaties woensdag in een formeel advies aan de NS-directie. Volgens hen kan het vervoersbedrijf veel meer doen om de problemen op te lossen.

NS kondigde in augustus aan dat onder de nieuwe dienstregeling, die in december ingaat, 10 procent minder treinen rijden. Oorzaak is volgens de vervoerder het personeelstekort. De consumentenorganisaties, die samenwerken in Locov, hebben nu officieel gereageerd op de plannen met een zwaarwegend advies.

Volgens Locov worden aanzienlijk meer reizigers geraakt dan de 10 procent minder reismogelijkheden suggereert. „Op sommige trajecten en momenten van de week is zelfs sprake van een halvering van het aantal treinen. Dit is een enorme verschraling van het aanbod. Hierdoor krijgen veel reizigers te maken met extra reistijd, extra wachttijd en neemt de kans op volle treinen toe. Wij betreuren daarom dat u dit voorstel doet.”

Lees ook de analyse: De problemen op het spoor zijn nog lang niet voorbij

Locov is een door het ministerie van Infrastructuur ingesteld adviesorgaan, waarin onder meer Rover, ANWB en Fietsersbond deelnemen. De NS kan alleen gemotiveerd de adviezen van Locov opzij schuiven. Het ministerie van Infrastructuur, dat NS de concessie gunt, leest mee.

De organisaties werpen NS flink wat verwijten toe. Zo zou de dienstregeling niet slim in elkaar zitten; er is gesneden in de bestaande dienstregeling, in plaats van dat er een nieuwe dienstregeling is ontworpen. Daardoor lopen aansluitingen met bussen in de soep en rijden in bepaalde periodes onevenredig veel treinen niet, aldus de lobbyclubs.

Locov adviseert NS de dienstregeling opnieuw op te stellen. Gekeken moet worden naar de inzet van kantoorpersoneel en stoppen met onnodig aan- en afkoppelen van treinstellen. Ook moet overwogen worden om, net als in de metro en bij lokale vervoerders, zonder conducteurs te rijden en met mobiele controleteams te gaan werken.

Niet tijdig gesignaleerd

Locov verwijt NS dat het zijn personeelsprobleem niet tijdig lijkt te hebben gesignaleerd. Het spoorbedrijf geeft aan wel rekening te hebben gehouden met een hoge uitstroom van personeel door pensionering, maar dat de krapte op de arbeidsmarkt en het ziekteverzuim onder NS’ers groter zijn dan geraamd. Tegelijkertijd is de dienstregeling de afgelopen jaren steeds uitgebreid, waarvoor meer personeel nodig was. Volgens de consumentenorganisaties heeft NS, gezien vergrijzing en voorspelde groei, te weinig medewerkers geworven.

Lovoc vindt het opmerkelijk dat niet eerder is gesproken over het personeelsprobleem. Toen begin dit jaar nog sprake was van meer hoogfrequente treinen (elke tien minuten), zei NS niet dat deze plannen mogelijk niet uitvoerbaar zouden zijn. De consumentenorganisaties vinden het verwijtbaar dat NS dit probleem nu pas onderkent, „en daarmee maatregelen moet nemen die gigantische negatieve impact op de reiziger hebben”.

Een NS-woordvoerder heeft persbureau ANP laten weten dat het bedrijf „niets liever” zou doen dan de oorspronkelijke dienstregeling rijden, maar dat hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt dwingen tot reductie van het aantal treinen. Met de kritiek van de consumentenorganisaties dat NS daar te makkelijk voor kiest, is hij het daarom niet eens. „Dit is het moeilijkste wat we kunnen doen en juist het laatste wat we willen.”