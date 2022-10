Ik doe mijn wekelijkse boodschappen. Terwijl ik mijn winkelwagen pak zie ik twee imponerende agenten gehaast de winkel ingaan. Ik aarzel even of het wel veilig is, maar binnen zie ik ze al niet meer. Terwijl ik gehurkt de appelstroop met het hoogste ijzergehalte zoek, vang ik een gesprek op tussen twee mannen naast me: „Nee, niet weer muisjes. Ik wil nu hagelslag. Dan mag jij kiezen: melk of puur.” Het wordt puur voor de agenten.

