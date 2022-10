Oud-aandeelhouders Yukos willen Russische wodkamerken veilen

De voormalige grootaandeelhouders van het Russische oliebedrijf Yukos brengen de merkrechten van achttien wodkamerken in de Benelux naar de veiling. De rechten, van onder andere de bekende merken Stolichnaya en Moskovskaya, gaan op 6 december in Den Haag onder de hamer. Dat maakten de oud-aandeelhouders woensdag bekend.

Het drietal oud-aandeelhouders van Yukos is al jaren verwikkeld in een slepend juridisch gevecht met de Russische staat. Dat draait om het faillissement van het oliebedrijf in 2006. Volgens de aandeelhouders dreef het Kremlin Yukos bewust richting faillissement, met als doel de toenmalige bestuursvoorzitter Michaïl Chodorkovski – een politieke opponent van president Poetin – uit te schakelen.

Aandeelhouders kregen gelijk

Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag gaf de aandeelhouders in 2014 gelijk, en besloot dat de Russische staat hun een compensatie van 50 miljard dollar moest betalen. Inclusief rente is dit bedrag inmiddels opgelopen tot meer dan 58 miljard dollar (58,9 miljard euro).

Vorig jaar in november bevestigde de Hoge Raad de uitspraak grotendeels, al werd de kwestie op één punt terugverwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam. Om die reden ging Rusland nog niet over tot het betalen van schadevergoeding.

Rusland weigert stelselmatig om aan het vonnis te voldoen

In juni besloot het Gerechtshof in Den Haag dat de voormalige Yukos-aandeelhouders beslag mochten leggen op de merkrechten van een aantal wodkamerken die in handen waren van de Russische staat. Nu gaan die rechten dus onder de hamer. „De Russische Federatie weigert stelselmatig aan het vonnis te voldoen en heeft niet gereageerd op uitnodigingen om tot een schikking te komen”, schrijven de oud-aandeelhouders in een persbericht. „Dit laat de voormalige aandeelhouders geen andere keuze dan het vonnis af te dwingen door beslag te leggen op eigendommen van de Russische staat.”

Hoeveel de rechten zullen opbrengen, is volgens een woordvoerder lastig in te schatten. „Dat hangt heel erg af van de hoeveelheid en het soort partijen dat zich zal melden.” Geïnteresseerden dienen volgens het veilinghuis vooraf een storting van 250.000 euro te doen, om aan te tonen dat ze serieus zijn.

De Russische overheid heeft nog niet gereageerd op de voorgenomen veiling. Tijdens eerdere zittingen die draaiden om de zeggenschap over de wodkamerken werd het land bijgestaan door advocaten van het Amsterdamse kantoor Hoyng Rokh Monegier, maar dat legde in maart de verdediging neer na de Oekraïne-inval. Ook kantoor Houthoff, dat Rusland in veel zaken bijstond, stopte de dienstverlening aan het land.

Uit een uitspraak van de tuchtrechter in augustus bleek dat Rusland er sindsdien niet in slaagde een nieuw kantoor te vinden dat het land wil bijstaan in Nederlandse rechtszaken. De deken in Den Haag moest Rusland daarom verplicht een advocaat toewijzen.