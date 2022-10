Van ‘nu doorpakken’ tot ‘in de shredder’; dit zijn de reacties op het stikstofrapport van Remkes

Johan Remkes had „niet de illusie” dat de politiek, boeren en natuurorganisaties blij zouden zijn met zijn aanbevelingen, zei hij woensdag tijdens de presentatie. De reacties lopen inderdaad uiteen.

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) nam meteen na de presentatie van Remkes het woord, waarin ze Remkes een „groot compliment” gaf voor zijn rol als gespreksleider. Zijn advies om de eerste kaart met geplande stikstofreducties te schrappen, neemt ze graag over. Van der Wal wil kijken naar „naar nieuwe kaarten op een ander abstractieniveau.”

Piet Adema, maandag door de ChristenUnie aangesteld als nieuwe minister van Landbouw, is ook blij met het rapport. „Mooi dat Remkes niet voorbijgaat aan het geschonden vertrouwen. De overheid moet zichzelf ook in de spiegel kijken, want die is medeveroorzaker geweest. Dit is nou precies waarom ik uit Friesland ben gekomen om hier als minister voor u te staan.”

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra schrijft op Twitter dat het stikstofrapport „goede aanknopingspunten voor de toekomst van een vitaal platteland en het herstel van kwetsbare natuur” biedt. Hij zegt echter niet wat die aanknopingspunten precies zijn. „Remkes wijst terecht op de groeiende afstand tussen stad en platteland. We staan samen voor de opdracht deze kloof te overbruggen.” De CDA-leider zei in augustus dat het doel om landelijk de stikstofuitstoot te halveren wat hem betreft niet in 2030 al gehaald hoeft te worden. Die uitspraak rekende op commotie binnen het kabinet en ook Rutte zette „staatsrechtelijke vraagtekens” bij zijn uitlatingen.

Ook Rutte reageert op Twitter op het „stevige” rapport met „duidelijke conclusies”, waar hij Remkes voor bedankt. Hij schrijft dat het kabinet het rapport nu gaat bestuderen, met later deze week een officiële reactie namens het gehele kabinet.

‘Versoepel normen’

„Goede, doorwrochte adviezen”, vindt Kamerlid Tjeerd de Groot, die namens D66 het woord voert over landbouw. „We moeten zo snel mogelijk aan de slag, daar is Remkes heel duidelijk over.” Remkes uitte in zijn presentatie kritiek op de oproep van De Groot om de veestapel te halveren. „Buitengewoon onverstandig en polariserend.”

CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt Remkes’ advies een „tik op de vingers van het kabinet”. Hij leest in het rapport een „noodzaak voor een herstart”, en verwacht dat het kabinet die waarmaakt. Ook VVD-Kamerlid Thom van Campen ziet een „terechte tik op de vingers”. Het idee om de 500 à 600 grootste uitstoters gericht uit te kopen is volgens hem „stevig advies”, maar een oordeel geeft hij niet direct. „Hoewel ik begrijp dat dit op korte termijn voor stikstofvermindering kan zorgen, realiseer ik me goed dat het hier ook gaat om boerenfamilies die met veel passie voor ons voedsel zorgen.”

Progressieve oppositiepolitici reageren enthousiast. GroenLinks-leider Jesse Klaver tweet: „Mooi. Nu doorpakken!” Hij refereert aan de gelijknamige campagneslogan van het CDA in 2021. „Aan het werk”, schrijft Lammert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. „Het advies van Remkes is glashelder: de stikstofdoelen van 2030 moeten worden gehaald”, reageert ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. „Er is geen weg terug.”

Conservatievere partijen, waaronder JA21, zijn het daar niet mee eens. „Versoepel normen”, schrijft de partij, en „gun boeren meer tijd”. PVV-leider Geert Wilders: „Kappen met die stikstof onzin. Stop die Brusselse regels maar in de shredder.” Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) spreekt van een „gecreëerd papieren probleem”.

Mark van den Oever, voorman van de boerenactiegroep Farmers Defence Force, zei voordat de inhoud van het rapport bekend werd volgens ANP: „Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons.” Remkes noemde „verplichtende instrumenten” in zijn presentatie als uiterste mogelijkheid. Agractie gaat om 14.00 uur een „kleinschalige boerenactie” houden bij Nieuwspoort, waar Remkes zijn aanbevelingen presenteert, meldt ANP. Leden van de protestbeweging gaan een lied zingen voor politici.

‘Boterzachte’ maatregelen

Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging (BBB), zegt meer hoop te hebben door het rapport, hoewel „er nog wel zaken tot stevige discussie zullen leiden”. „Zo veel zaken die wij en ook boerenorganisaties al maanden benoemen, worden nu ook door rapport #Remkes bevestigd”, schrijft Van der Plas op Twitter. „Maar de manier waarop hier over onze boeren is gesproken… zoveel waardering en erkenning hebben ze van ministers en sommige coalitiepartijen in geen jaren gehad.”

Greenpeace reageert minder enthousiast. Hoewel het rapport van Remkes „veelbelovende woorden” bevatten, zegt directeur Andy Palmen dat „de kwetsbaarste natuur op korte termijn omvalt”. Het doel dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn, noemt Palmen „boterzacht” als het niet zo snel mogelijk wettelijk wordt vastgelegd. Volgens Palmen laat Remkes nu „achterdeurtjes” open om hiervan af te wijken en „ondermijnt hij de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit”. Dat noemt Palmen onacceptabel.

In een gezamenlijke verklaring reageren natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds op het rapport. Volgens hen zal een „verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn” voor de natuur.

