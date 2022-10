Opnieuw landelijke ophokplicht voor pluimvee wegens opleving vogelgriep

Voor heel Nederland wordt een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten ingesteld. Dat heeft landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) woensdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Niet alleen commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden, maar ook hobbyhouders. „Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is”, aldus Adema.

Maandag schreef de Europese infectieziektendienst ECDC dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit in Europa is waargenomen. De uitbraak treft momenteel 37 landen en zijn er bijna 2.500 uitbraken geweest. In totaal zijn al 48 miljoen dieren geruimd bij bedrijven.

Uitbraken

Dinsdag werd in de gemeente Kiel-Windeweer in Groningen bij een pluimveebedrijf ook vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een zeer ziekmakende variant. De ruim 100.000 vleeskuikens op de locatie worden afgemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer is het vierde bedrijf in de provincie Groningen waar in een paar weken tijd vogelgriep is vastgesteld. Vorige week werden in Zuidwolde 28.000 kuikens afgemaakt en een in Wildervank 15.000 leghennen geruimd. Het ging bij beide bedrijven waarschijnlijk ook om de zeer ziekmakende variant. In Nieuw-Weerdinge in Drenthe werden vorige 200.000 vleeskuikens afgemaakt.

Sinds oktober vorig jaar zijn in Nederland al bijna al bijna vijf miljoen kippen, eenden en kalkoenen afgemaakt vanwege een besmetting met vogelgriep. Bijna een miljoen daarvan werden uit voorzorg geruimd.

