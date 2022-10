OM: Ethiopië levert kopstuk van mensensmokkelbende over aan Nederland

Ethiopië heeft een 38-jarige Eritreeër uitgeleverd aan Nederland die volgens justitie een kopstuk is in een internationaal onderzoek naar migratiecriminaliteit. Hij zou op „grote schaal” Eritreeërs van Afrika naar Nederland hebben gesmokkeld, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De migranten zouden op hun reis „zwaar zijn mishandeld en afgeperst” in de kampen. De verdachte is op verzoek van Nederlandse justitie naar Nederland uitgeleverd.

De Eritreeër zou binnen de criminele organisatie een leidinggevende rol hebben gespeeld. Zo zou hij tussen 2014 en 2020 een groot aantal landgenoten naar Nederland hebben laten overkomen „onder levensbedreigende omstandigheden”. Volgens het OM zijn de migranten in Libië mishandeld, gemarteld en verkracht terwijl ze vastzaten in kampen met honderden anderen. Justitie meldt dat daarbij meerdere slachtoffers om het leven zijn gekomen.

De organisatie was ook in Nederland actief: familie van de migranten zouden zijn afgeperst. Hun familieleden mochten pas doorreizen als ze grote sommen geld overmaakten. De doorreis naar Europa via zee verliep volgens justitie vervolgens onder levensgevaarlijke omstandigheden: „op overvolle en nauwelijks zeewaardige bootjes”. De overtocht zou het leven hebben gekost aan „talloze migranten”.

Twee jaar geleden werd de verdachte in Ethiopië opgepakt en berecht in Addis Abeba. Hij is veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar vanwege mensensmokkel binnen Afrika. De verdachte zou hebben samengewerkt met andere mensensmokkelaars, onder wie Kidane Zekarias Habtemariam. Hij is eerder vastgezet in Ethiopië, maar wist te ontsnappen en sindsdien uit handen van de autoriteiten te blijven. Bij verstek is hij veroordeeld tot levenslang.

Het Nederlandse OM wil het duo berechten voor mensensmokkel vanuit Libië en Eritrea naar Nederland en andere Europese landen. De zaak komt aan het licht in een internationaal onderzoek waarbij het Nederlandse OM en de Marechaussee samenwerken met collega’s uit Italië, Europol, Interpol en het International Criminal Court (ICC). De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.