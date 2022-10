Olielanden OPEC+ verlagen olieproductie fors

De OPEC+ gaat de productiequota van olie met ingang van november verlagen met 2 miljoen vaten per dag. Dat is de grootste daling sinds 2020, aan het begin van de coronapandemie. Dat is woensdag afgesproken in de vergadering van OPEC+, dat bestaat uit de dertien OPEC-landen en een aantal olieproducerende bondgenoten.

Het gaat om een forse inperking, maar heeft mogelijk minder impact dan het quotum van 2 miljoen suggereert. Veel van de OPEC+-landen pompen al veel minder olie op dan de afgesproken quota. Daardoor hoeven veel lidstaten niet eens hun productie aan te passen om te voldoen aan de nieuw in te stellen limieten.

Lees ook: ‘De grootste vrees is dat het bij een koude winter ieder voor zich wordt’

Daadwerkelijke afname lager

Slechts acht landen hoeven hun daadwerkelijke productie te verlagen - waardoor de reële reductie volgens becijferingen van Bloomberg uitkomt op zo’n 880.000 vaten per dag. De olieprijzen zijn na een daling de afgelopen maanden de laatste dagen weer gestegen. Het besluit kan een nieuwe schok teweeg brengen in de wereldeconomie, die al te maken heeft met forse inflatie die voornamelijk het gevolg is van hogere energieprijzen.

De OPEC+ komt in december opnieuw bij elkaar. Amerikaanse overheidsvertegenwoordigers riepen olieproducerende bondgenoten eerder vandaag op om niet mee te gaan in de reductieplannen. Biden reageerde woensdag teleurgesteld op de „kortzichtige” beslissing van de OPEC+ en zei dat „vooral lagere en middeninkomens getroffen” zullen worden. Afgelopen zomer werd de olieproductie juist verhoogd, om zo de olieprijs te drukken.