Nilüfer Gündogan zou willen dat ze alle haat van zich af kan laten glijden

Ze heeft tot tien geteld, zegt ze, ze hééft geprobeerd gewoon te blijven zitten. „Maar dan word je ineens tóch giftig.” Nilüfer Gündogan, Tweede Kamerlid zonder partij, legde dinsdagavond bij HLF8 uit waarom ze vorige week tijdens het Kamerdebat over omgangsvormen los ging op FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Ze zat te „schelden, schreeuwen en tieren”, jammerde hij meteen tegen de Kamervoorzitter. Online zwerft er een compilatiefilmpje van zeventien minuten met daarin een selectie uit alle interrupties tijdens zijn spreektijd in dat debat.

Oké, daarin zie je dat Gündogan hem inderdaad, wéér, uitschold voor complotmarmot. Ze smeet hem ook nog eens in het gezicht hoe aanhangers van zijn partij haar al een jaar gedetailleerde plannen van aanpak sturen met hoe ze haar de keel zullen doorsnijden, verkrachten, vermoorden. Ze riep veel „kul” en „flauwekul”, en hij bleef maar herhalen dat zijn aanhangers haar alleen proberen te „overtuigen”. En toen ontplofte ze. „Dat bozige in mij”, legt Gündogan uit aan presentator Hélène Hendriks, dat heeft nog wat aandacht nodig. Eerder dit jaar werd ze door haar partij Volt geschorst en geroyeerd wegens grensoverschrijdend gedrag. Of ze haar oud-partijgenoten nog wel eens spreekt, vroeg Hendriks. Nee, zegt ze. Die loopt ze in het Kamergebouw voorbij zonder iets te zeggen. Dat heet ook wel negeren.

Logisch wel, dat zij deze week in een talkshow verscheen, nu de voormalige Kamervoorzitter, Khadija Arib, min of meer dezelfde beschuldigingen aan d’r broek heeft hangen. Ze heeft Arib een appje gestuurd, zei Gündogan, om haar sterkte te wensen. Aan de HLF8-tafel zat ook Fred Teeven, oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hij is niet alleen een prima buschauffeur (hij rijdt af en toe op de lijn Amsterdam-Haarlem), hij ontpopte zich hier ook tot Zen-meester. In de polletiek, zei hij tegen Gündogan, moet je dat soort dingen van je af laten glijden. „Niet naar binnen laten komen. Afketsen. IJzeren Hein. IJzeren dame.” Waarop Gündogan verzuchtte dat ze wou dat ze die knop bij zichzelf kon vinden. Ze durft berichten op haar telefoon niet eens meer te openen, vertrouwde ze hem toe. Sinds ze werd beschuldigd van mogelijk seksueel ongewenst gedrag zijn de ongewenste filmpjes die ze ontvangt ook van karakter veranderd. Geen geweld meer, maar masturberende mannen. Teeven, de kalmte zelve: „Van je af laten glijden. Niet naar binnen laten komen.”

Daarna kwam er een item over dierendag, want dat was het gisteren. Een zwarte reuzenmiljoenpoot liep tastend over de vingers van Gündogan. Daarna kwam er een kameleon, die niet van kleur verschoot maar wel gemeen kon bijten. Ik kan daar van alles bij verzinnen, maar dat doe ik maar even niet.

Te veel van niks

Huis, eten, studie, deadlines, slapen, geld, psycholoog, huishouden. „Een permanent to-do lijstje in je hoofd.” Een van de zes uitgebluste jongeren in de korte 2DOC Brandstof somt droog het rijtje op van wat haar eigenlijk allemaal te veel geworden is. Alles. Douchen en aankleden is een dagtaak. Zes jonge mensen die er al af liggen nog voor ze zijn begonnen. Ze studeren niet meer, zijn gestopt met werken. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet meer kunnen. Ze noemen het een burn-out en kiezen zorgvuldig de woorden om te omschrijven wat dat voor hen betekent. Leegte, eenzaam, doodop, druk, spanning, somber, hoofdpijn, angst, gevoelloos.

Je gelooft ze op hun woord, maar het echt helemaal begrijpen lukt niet. Daarvoor kom je te weinig te weten over wie deze mensen zijn en wat hun omstandigheden zijn. Maar verdrietig blijft het. Jonge mensen in de kracht van hun leven die de kracht niet meer hebben om te leven. Alles is te veel, vat eentje de narigheid samen. „Het is te veel van niks.”

Kón je dat maar van je af laten glijden.