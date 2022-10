Nieuw Europese gemeenschap is signaal aan Moskou

Het is een bont politiek gezelschap. Met democraten naast autocraten en buurlanden die al decennia op voet van oorlog met elkaar leven – zelfs met twee landen die vorige maand nog oorlog voerden met elkaar. Er zijn landen die dolgraag lid willen worden van de Europese Unie en landen die zeker géén lid willen worden maar wel nauwe relaties met Brussel onderhouden. En ook dat ene land, dat uit de EU stapte en sindsdien een kribbige relatie met Brussel onderhoudt, is uitgenodigd.Maar liefst 44 landen nemen deze donderdag in Praag deel aan de ‘oprichtingsvergadering’ van de Europese Politieke Gemeenschap, een nieuw overleg van alle Europese landen – behalve Rusland. De samenkomst zélf moet al fungeren als een signaal aan Moskou dat heel Europa Oekraïne steunt. President Zelensky zal per video deelnemen, de Oekraïense premier zal persoonlijk aanwezig zijn. De Europese Unie zal de niet-EU-landen vragen om de Brusselse sancties tegen Rusland te kopiëren, voor zover dat niet al gebeurt, aldus een hoge EU-diplomaat.

Regeringsleiders zullen in het decor van de Praagse Burcht ongetwijfeld onderstrepen dat het een historische bijeenkomst is: heel Europa komt bijeen op een moment dat er een oorlog woedt op het continent.

Géén EU-vehikel

Afgezien van de gravitas is het nog een tamelijk vaag plan dat werkende weg van inhoud voorzien moet worden. De idee, afkomstig van de Franse president Emmanuel Macron, lijkt in elk geval in een behoefte te voorzien. Alle landen zijn op de uitnodiging van de EU ingegaan. De EU, die met 27 landen al meer dan de helft van de EPG-leden levert, ziet zichzelf vooral als organisator van de eerste bijeenkomst, maar niet als ‘eigenaar’ van het project. Tijdens de openingssessie zal maar één EU-leider spreken, naast de leiders van Noorwegen, Albanië, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne.

Het is voorlopig eenvoudiger om te zeggen wat de EPG niet is dan wat het kan worden

Dat is opzet: EU-diplomaten benadrukken voortdurend dat de EPG géén EU-vehikel is en elke formulering of gebruik dat riekt naar de Europese instituties wordt zorgvuldig vermeden. Deels om de Britten en Zwitsers niet af te schrikken, maar ook om landen die het EU-lidmaatschap ambiëren geen valse verwachtingen te geven.

Het is vooralsnog eenvoudiger om te zeggen wat de EPG niet is dan wat het kan worden. Het is, schreven de EU-leiders afgelopen zomer, geen alternatief voor een EU-lidmaatschap en ook geen vehikel om de EU uit te breiden. Het is, naast alle organisaties die er al zijn in Europa – OVSE, OECD, Raad van Europa – de enige plek waar Europese regeringsleiders elkaar kunnen ontmoeten. En, vanuit de EU bezien, het is een manier om structureel met de belangrijkste buren te spreken – iets wat in de pandemie werd verzuimd.

Duizenddingendoekje

Zonder duidelijk afgebakend doel („We gaan inmiddels de Verenigde Naties nadoen”, snoof een EU-diplomaat vorige week) lijkt de EPG volgens sommigen een beetje een duizenddingendoekje te worden voor de problemen van de Europese Unie. Die met de landen op de Westelijke Balkan, bijvoorbeeld, waar de ergernis over de lange toetredingsprocedure groeit. Die met recente kandidaten Oekraïne en Moldavië, die onder directe of indirecte oorlogsdreiging leven. Die met het Verenigd Koninkrijk, dat een ronduit vijandige koers heeft uitgezet. En de problemen met Turkije, dat in een openlijk conflict verwikkeld is met twee EU-lidstaten.

Op de agenda staat, behalve Oekraïne, een aantal rondetafelgesprekken over vrede en veiligheid en klimaat en energie. Er is veel ruimte voor onderonsjes en er moeten, zoals bij elke oprichtingsvergadering, praktische zaken geregeld worden. Het is de bedoeling dat regeringsleiders vanaf nu twee keer per jaar bijeen komen op wisselende locaties.

Critici vrezen dat het nieuwe orgaan een duizenddingendoekje wordt voor de problemen van de EU

Het initiatief heeft in elk geval alvast geleid tot een gezamenlijk opiniestuk van de Albanese premier Edi Rama en premier Mark Rutte, een duo dat de afgelopen jaren een nogal onstuimige verhouding doormaakte met enkele verbale uitglijders aan beide kanten. De twee juichen het project toe als „werkruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten en zaken kunnen doen, of je nu lid bent van de EU of niet”. Beiden hebben er belang bij te benadrukken dat de EPG iets anders is dan een EU-plus – Rutte om de indruk te vermijden dat de EU via de achterdeur toch aan het uitbreiden is, Rama om het pad richting daadwerkelijk lidmaatschap niet uit het oog te verliezen.

Tafelschikking

Hoe dan ook zijn er kerstdiners waar minder ongemakkelijke situaties gevreesd hoeven te worden dan bij deze Europese familiedag. Zo zijn er twee landen (Azerbeidzjan en Armenië) die elkaar vorige maand nog beschoten. Een land dat het bestaan van het andere land niet erkend (Servië over Kosovo) en dat de Europese sancties tegen Rusland niet steunt. Er is een land dat fors profiteert van de energiecrisis in de rest van Europa (Noorwegen), een land dat steeds meer met de EU worstelt over de economische betrekkingen (Zwitserland) en een land dat een EU-lidstaat onlangs nog met oorlog dreigde (Turkije richting Griekenland). Probeer daar maar een tafelschikking voor te maken.

Hoe succesvol het nieuwe overlegorgaan is, zal eigenlijk pas de komende tijd duidelijk worden, als blijkt hoeveel Europese leiders er plaats voor willen blijven maken in hun agenda.