Niets kan de acute hongersnood in Somalië nog voorkomen

Baby's hebben te weinig energie om te huilen, vee ligt vel over been dood op het land. Somalië maakt de ergste droogte in veertig jaar mee. Dat de regen dit jaar opnieuw uitbleef, bleek de genadeklap. Naar schatting een miljoen Somaliërs zijn op de vlucht geslagen en leven in provisorisch opgetuigde kampen. Tot overmaat van ramp is de tarwe-import door de oorlog in Oekraïne grotendeels tot stilstand gekomen. Hoewel Somalische functionarissen en internationale organisaties al maanden de alarmbel luiden vanwege de dreigende hongersnood, lijkt die al onontkoombaar. Voor 7,1 miljoen mensen is dringende hulp nodig.