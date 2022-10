Minister Yesilgöz (Justitie) ‘bezorgd’ over problemen met tapsysteem, maar ziet geen ‘groot gevaar’

Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) is „bezorgd” over de problemen bij de tapkamer en het kentekenvolgsysteem van de politie. Dat zei ze woensdag in antwoord op vragen van Michiel van Nispen (SP) naar aanleiding van een publicatie in NRC over structurele problemen met deze systemen van de politie. Yesilgöz benadrukte eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat hierdoor nooit opsporingsonderzoeken of personen in gevaar zijn gekomen.

Die conclusie baseert zij op informatie van de politie, legde ze uit. „Ik ga af op de korpsleiding die mij heeft laten weten dat er geen gevallen bekend zijn waarbij de veiligheid in het geding is gekomen door de storingen in het tapsysteem.”

De minister bevestigt in de brief concrete problemen met de systemen. Zo lukt het niet om een in 2019 aangekocht tapsysteem werkend te krijgen, waardoor de politie al jaren afhankelijk is van een zwaar verouderd systeem dat grote gebreken vertoont: algehele uitval, gesprekken die verloren gaan of helemaal niet worden opgenomen. Het filter dat moet voorkomen dat advocaten worden afgeluisterd, hapert.

Op een aantal andere problemen die NRC beschreef, gaat de minister in de brief niet in, zoals ondeugdelijke processen-verbaal van ‘dataverlies’ (gemiste of verloren gegane gesprekken) en kapotte onderdelen die niet of nauwelijks te vervangen zijn. Yesilgöz ontkent dat de leverancier van de tapkamer „toegang heeft tot gevoelige locaties en ICT-systemen”. Toch zien diverse politiefunctionarissen regelmatig Israëlische technici aan het werk in de beveiligde omgeving waar de tapkamer zich bevindt. Lees over de problemen bij de afdeling Interceptie & Sensing van de politie: Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie

Uit de Kamerbrief blijkt verder dat de problemen met de invoering van de nieuwe tapkamer langer gaan duren dan tot nu toe bekend was. Nieuwe pogingen om het systeem aan de praat te krijgen gaan in ieder geval nog „heel 2023” in beslag nemen.

Extra maatregelen Prinsjesdag

Naast de problemen met de tapkamer, bevestigt de minister ook andere problemen binnen de afdeling ‘Interceptie & Sensing’ van de politie. „Ik betreur deze situatie”, schrijft zij over de verziekte werksfeer.

Ook bevestigt ze de problemen met het kentekenvolgsysteem. Dat systeem verwerkt de gegevens van camera’s die boven de snelweg hangen of in woonwijken, zoals bij mensen die beveiligd worden. Door uitval van dat systeem miste de politie bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag dit belangrijke beveiligingsmechanisme, waarna extra andere veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden. En het leidde anderhalve week geleden tot problemen bij het volgen van een auto vol wapens naar Nederland, nadat die in België in verband was gebracht met een bedreigde minister.

Dat de korpsleiding nu via de minister laat weten dat er ‘geen gevaar’ is, heeft de onrust binnen de politie vergroot. Meerdere politiefunctionarissen spraken eerder met NRC en lieten toen documenten zien die de veelvuldige storingen met de tapkamer aantonen – meer dan nu door de minister wordt erkend. Diverse politiefunctionarissen hebben inmiddels klachten ingediend of het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd; een aantal zit sinds deze week thuis omdat de werkomstandigheden volgens hen verziekt zijn.

De personele problemen binnen de afdeling ‘Interceptie & Sensing’ zijn tekenend voor de al veel langer spelende problemen bij de overkoepelende Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Die leidden de afgelopen jaren tot een hele stapel rapporten en onderzoeken – onder meer naar een aantal zelfdodingen – die steeds opnieuw aantoonden dat de korpsleiding de grip op de eenheden verloren was.