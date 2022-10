Een op de zes jongeren denkt er serieus over na een einde aan het leven te maken, blijkt uit onderzoek van Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen. Een op de zes. Daarnaast concludeerde het CBS dat jongeren zich afgelopen jaar het vaakst van alle bevolkingsgroepen ‘emotioneel eenzaam’ voelden. De regering wil een onderzoek starten om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid kan werken.

Joshua de Roos is masterstudent Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

Het stereotype beeld van eenzaamheid is iemand die alleen thuis zit en nauwelijks anderen ziet of spreekt. Emotionele eenzaamheid is subtieler. Hierbij is iemand wel omringd door mensen maar voelt diegene zich alsnog totaal geïsoleerd. Dit komt vooral bij jongeren voor. Ze zien misschien dagelijks tientallen mensen op school, op de voetbalclub of in de stad maar kunnen niet een betekenisvolle verbinding met die mensen aangaan.

Aangezien dit zoveel jongeren treft, ben ik ervan overtuigd dat dit geen individueel probleem is. Blijkbaar zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat jongeren zich eenzaam en in het ergste geval zelfs suïcidaal voelen. Het gaat met name om de volgende twee ontwikkelingen.

Verstikkende normen

Ten eerste creëren we onhaalbare idealen voor een geslaagd leven. Vroeger hadden we de kerk die ons soms verstikkende normen oplegde over hoe te leven. Tegenwoordig hebben we sociale media en reclames. Op straat, in de winkel en op onze schermen zien we continu beelden van evenementen die we hebben gemist, spullen die we niet hebben en ideale lichamen die er niet zo uit zien als ons lichaam.

Volgens psycholoog Paul Verhaeghe leidt dit tot vervreemding van onszelf: in plaats van volgens onze eigen visie en waarden te leven, proberen we steeds meer de onhaalbare idealen van de maatschappij achterna te gaan. En wie vervreemd is van zichzelf, schrijft Verhaeghe, kan ook geen intieme relaties met anderen aan gaan.

Ten tweede verheerlijken we vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling als grootste levensdoelen. Op zich is hier niks mis mee. We lijken alleen vergeten te zijn hoezeer we hierbij afhankelijk zijn van anderen. Vrijheid om te eten wat je wilt, heb je alleen omdat anderen voor jou voedsel produceren. Om verantwoordelijk te worden of te zijn, heb je vaak ook hulp van anderen nodig. Je ontwikkelt je het meeste in contact met en relatie tot anderen.

Er is in deze cultuur geen plek voor kwetsbaarheid, aandacht en zorgzaamheid

Door het vergeten van deze afhankelijkheid hechten we ook minder waarde aan zorgen voor anderen. In plaats van te vragen en te luisteren vertellen we liever wat wij ergens van vinden. In plaats van na te denken over hoe we als gemeenschap willen samenleven, stemmen we op een partij die ons eigenbelang het beste behartigt.

We zijn steeds meer een verzameling individuen in plaats van een gemeenschap van mensen die weliswaar verschillen en conflicten hebben maar elkaar wel als naasten zien.

Jongeren groeien in deze cultuur op. Ze krijgen continu via allerlei kanalen beelden waar ze hun uiterlijk, hun gedrag en hun gevoelens aan spiegelen. Hierdoor krijgen ze het gevoel dat ze nooit goed genoeg zijn en raken ze vervreemd van zichzelf. Tegelijkertijd wordt de oplossing hiervoor volledig bij hen neergelegd. Geluk en succes zijn jouw verantwoordelijkheid. Je moet er alleen hard voor werken en jezelf ontwikkelen.

Giftige cocktail

Deze giftige cocktail leidt ertoe dat jongeren steeds harder proberen een onhaalbaar ideaal na te streven zonder om te kijken naar zichzelf of anderen. Er is in deze cultuur geen plek voor kwetsbaarheid, aandacht en zorgzaamheid. En dat terwijl oprecht verbinding maken met anderen juist al deze dingen veronderstelt. Je voelt je het meeste verbonden als de ander je complete zelf, inclusief angsten en onzekerheden, ziet en serieus neemt. Maar hoe kan je nog gezien worden als niemand meer kijkt?

Hier iets aan veranderen is extreem ingewikkeld. Het vereist allereerst dat we ons bewuster worden van dat we een gemeenschap van onderling afhankelijke en kwetsbare individuen zijn. Een gemeenschap waarin we naar elkaar omkijken ondanks de verschillen en conflicten die er altijd zullen zijn. Ook moeten we jongeren meer leren nadenken over wat hun leven betekenisvol maakt zodat ze niet blind onhaalbare idealen proberen te bereiken.

Eenzaamheid verminderen vereist een omslag naar een cultuur waarin er meer aandacht is voor de ander, onze afhankelijkheid van elkaar en onze moeilijke zoektocht naar een zinvol leven. Ik wilde dat ik die omslag in mijn eentje zou kunnen maken. Maar ik heb jullie nodig.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl