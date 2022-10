Europese top is dit seizoen ver weg voor Ajax

Complimenten waren er begin september voor het spel van Ajax onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder. Met name het idee om Mohammed Kudus in het eerste groepsduel van de Champions League, tegen Rangers FC, te laten beginnen in plaats van Brian Brobbey, werd alom bewierookt. Met de 22-jarige Ghanees in de spits werd de Schotse club in de Johan Cruijff Arena van het veld gespeeld (4-0). Net als vier dagen later sc Heerenveen. De 5-0 zege op de Friese club was de zesde overwinning op rij in de Eredivisie voor Ajax, dat een vrijwel perfecte start kende van het seizoen – de nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) was men in Amsterdam al snel vergeten.

Nog geen maand later verkeert Ajax in een sportieve crisis zoals de club die de laatste seizoenen niet meer heeft gekend. Het verlies dinsdagavond tegen Napoli (1-6) was de grootste Europese nederlaag ooit, overwintering in de Champions League is halverwege de groepsfase ver weg. De Europa League lijkt het hoogst haalbare en dat is pijnlijk voor een club die als doel heeft „structureel aanhaken bij de Europese top”, zoals in het meest recente jaarverslag weer nadrukkelijk staat vermeld.

Wisselbeleid

De kritiek richt zich na de tweede nederlaag op rij in groep A van de Champions League (eerder was Liverpool FC te sterk) op Alfred Schreuder. Met name het wisselbeleid van de trainer ligt onder een vergrootglas. Zowel tijdens de wedstrijd in Liverpool als tegen Napoli greep Schreuder pas na een minuut of zeventig in, terwijl de tegenstander tactisch, technisch en fysiek de betere was. Tegen Liverpool pleitte de tussenstand (1-1) nog lang in Schreuders voordeel, maar tegen de koploper van de Italiaanse Serie A schreeuwde de ruststand (1-3) dinsdag om ingrijpen. In ieder geval volgens de Ajax-aanhang, die zijn kritiek verpakte in een fluitconcert.

Dat Schreuder ook tegen Napoli niet wisselde in de rust, valt ergens nog wel te begrijpen. Waar moest hij beginnen? Zie hier het probleem van Ajax op dit moment: te veel spelers presteren onder de maat, of misschien moet de conclusie wel luiden: te veel Ajacieden zijn ondermaats. De voor ruim 30 miljoen aangetrokken aanvaller Steven Bergwijn heeft in de Champions League nog weinig klaargespeeld, net als verdediger Calvin Bassey (23 miljoen). De routiniers Dusan Tadic (33 jaar) en Daley Blind (32) zijn op bijna alle vlakken te traag, en ook Steven Berghuis – een van de vele internationals bij Ajax – komt voor de Europese top te kort.

Of Schreuder de juiste trainer is voor Ajax, is nu een veelgehoorde en onvermijdelijke vraag. Een andere, even plausibele vraag is of het niveau van deze selectie wel past bij de ambities van de club. Zeker nu Ajax ook in de Eredivisie aan het kwakkelen is geslagen, met een nederlaag tegen AZ en een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.

Een zege zaterdag op FC Volendam kan de sportieve crisis keren. Voor even dan – woensdag wacht alweer Napoli uit.