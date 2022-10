Ruim twee maanden geleden sloten Oekraïne en Rusland onder toeziend oog van de Verenigde Naties en Turkije de inmiddels beroemde graandeal, om tot medio november zo’n 22 miljoen ton graan Oekraïne uit te krijgen. Broodnodig om de Oekraïense overvolle silo’s te legen, en weer ruimte te maken voor een volgende oogst, waar ondanks de oorlog toch op gerekend wordt. Maar met de graandeal werd vooral beoogd om de prijs van graan op de wereldmarkt weer omlaag te krijgen, en de nood te lenigen van de vele miljoenen hongerende mensen in graan importerende landen in Afrika en het Midden-Oosten. Eerder dit jaar maakte de VN bekend dat 345 miljoen mensen ernstig honger lijden, 200 miljoen mensen meer ten opzichte van 2019, en dat er 50 miljoen mensen in landen als Jemen, Somalië, Syrië en Ethiopië ten prooi dreigen te vallen aan hongersnood, als humanitaire hulp niet onmiddellijk wordt opgeschaald. Oxfam en andere organisaties berekenden onlangs dat er wereldwijd inmiddels elke vier seconde iemand aan honger overlijdt.

Nout van der Vaart is landbouwdeskundige bij Oxfam Novib.

Uit cijfers van diezelfde VN blijkt nu dat maar liefst de helft van het verscheepte graan, zo’n 3 miljoen ton tot half september, niet op de zogenaamde hunger hotspots is terechtgekomen, maar in rijke landen. Nederland ontving 7 procent van het verscheepte graan, Spanje 16 procent, Italië 8 procent. Zo’n 25 procent ging naar middeninkomenslanden, zoals China en Turkije, dat zichzelf beloonde met 18 procent van het uitgevoerde graan. Slechts zo’n 26 procent ging naar lage-inkomenslanden, zoals Egypte (8 procent), Kenia en Bangladesh. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN, is de groeiende hongercrises inmiddels al lang boven het hoofd gegroeid. Al maandenlang kampt het met chronische tekorten en het slaagde er slechts mondjesmaat in om schepen richting hunger hotspots zoals Jemen, Afghanistan en de Hoorn van Afrika te dirigeren. De lading van slechts vier van de 136 uitgevaren schepen is daadwerkelijk onder WFP-vlag terechtgekomen in de landen waar de nood het allerhoogst is. Dat is 3 procent.

Goede oogst

Wat is hier aan de hand? Hoewel de prijs van voedsel ten opzichte van de piek van maart weer met zo’n 14 procent is gedaald, is dat grotendeels gebeurd al voordat de graandeal werd gesloten. Met name goede oogsten in de VS, Australië en Frankrijk zorgden hiervoor. De graandeal heeft dus tot dusverre geen significant drukkende werking gehad op de mondiale voedselprijzen. De export van het graan is in meerdere opzichten, niet in de laatste plaats voor de Oekraïense boeren en economie, een positieve ontwikkeling. Toch bereikte driekwart ervan niet de plekken die de VN eerder met de deal voor ogen had.

Lees ook: Rusland en Oekraïne eens over vrije doorvoer graan

Dat is een pijnlijke constatering. Ondanks alle mooie woorden blijft het voedsel voor diegenen die het het hardst nodig hebben buiten bereik. Ze krijgen slechts enkele kruimels toegeworpen. En dat is het gevolg van hoe de wereldmarkt voor voedsel werkt. Het vrijgekomen graan wordt per opbod aan de hoogste bieder verkocht. Door een opeenstapeling van crises – corona, conflicten, langdurige droogte en andere weersextremen, inflatie, een zwakke munt, stijgende energieprijzen – zitten arme landen volledig aan de grond, en wordt import van voedsel voor hen simpelweg onbetaalbaar. Met goede moed maar veel te weinig steun verschaffen het WFP en andere humanitaire organisaties doekjes voor het bloeden.

Strenger reguleren

Zolang overheden hun rol van marktmeester niet serieus nemen zal het wereldvoedselvraagstuk niet opgelost worden, en zullen er hongerhotspots blijven bestaan. Er zal veel meer geïnvesteerd moeten worden in lokale en regionale voedselproductie. Maar vooral moet de wereldmarkt voor een zo fundamenteel product als graan veel strenger gereguleerd worden, bijvoorbeeld door meer transparantie af te dwingen in hoe prijzen tot stand komen en door speculatie met voedsel op financiële markten te verbieden. Nederland moet dit internationaal binnen de VN en de EU bepleiten.

Bekijk ook deze fotoserie over de hongersnood in Somalië

Daarnaast moet er nú worden gehandeld om de hongersnoden in delen van Afrika en het Midden-Oosten aan te pakken. Hoe? Door alle boten uit Oekraïne die kant op te sturen. Dat de helft van de geëxporteerde Oekraïense granen direct in de magen van Europese kippen en koeien belandt – 53 procent van de graanuitvoer betreft mais, wat in Europa veelal tot diervoeder wordt verwerkt; slechts 25 procent van de uitvoer betreft tarwe – en de hongerende Somaliër en Jemeniet het brood uit de mond stoot, is onverteerbaar.