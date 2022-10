Daders en slachtoffers in het theater: wie krijgt het woord?

Eind oktober 2020 zond de Free Yezidi Foundation een persbericht de wereld in waarin de schrijvers zich uitspraken tegen de theatervoorstelling Laura H. van Toneelgroep Oostpool. „[De Free Yezidi Foundation] verzet zich fel tegen alle pogingen om de daden van vrouwelijke ISIS-leden [...] te verheerlijken, waaronder het verhaal van […] Laura H.”

Al langer hield de theaterbewerking van het gelijknamige boek van Thomas Rueb de gemoederen bezig. Er was veel kritiek op de keuze om het verhaal van Syriëganger Laura H. op de planken te brengen, ook al was zij niet zelf bij de productie betrokken en is de voorstelling geenszins een platform voor haar gedachtegoed. Regisseur Nina Spijkers zei daarover in het AD: „Het proberen […] inzichten te krijgen in de motieven van IS-gangers is absoluut niet hetzelfde als goedpraten en verheerlijken. Het er niet over hebben betekent niet dat [radicalisering] er niet is.”

Traumatische gebeurtenissen

Het blies een oude discussie nieuw leven in: hebben we in de verhalen die we vertellen te veel aandacht voor het perspectief van de daders, en te weinig voor dat van de slachtoffers? De stijgende populariteit van het true crime-genre maakt bovendien de vraag over ethische omgang met traumatische gebeurtenissen belangrijker. Hoe presenteer je de feiten, en vanuit welk perspectief?

De makers van Schuld, dat op 8 oktober onder de vleugels van Toneelgroep Maastricht in première gaat, proberen met hun voorstelling het evenwicht wat te herstellen. In het stuk vertellen vier actrices het verhaal van een jonge jezidische, in Nederland woonachtige vrouw, die onverwacht haar verkrachter tegenkomt. Wat volgt is een psychologisch drama over het trauma van de vrouw en de manier waarop ze wil afrekenen met het verleden.

Schrijver Timen Jan Veenstra en regisseur Jouman Fattal werkten al eerder samen aan een historisch drama: Broken winged bird, over het lot dat zwarte soldaten na de Tweede Wereldoorlog bij thuiskomst in de Verenigde Staten te wachten stond. Veenstra: Op basis van die ervaring wilden we meer onvertelde verhalen naar het theater brengen. Ik had enkele jaren ook Kafir geschreven, een stuk vanuit het perspectief van de broer van een Syriëganger, en naar aanleiding daarvan was ik het verhaal van de jezidi’s tegengekomen.”

Onderbelicht

Veenstra bestudeerde voor het toneelstuk de genocide op de bevolkingsgroep, die zich in 2014 en 2015 voltrok. Hij sprak zowel met Nederlandse jezidi’s als met journalist Brenda Stoter Boscolo, die het boek Het vergeten volk schreef. Veenstra was al bezig met de voorstelling toen de discussie rond Laura H. losbarstte, maar zelfs daarvoor was het voor hem duidelijk dat het perspectief van een overlever centraal moest staan. „In de Nederlandse media is er een hang om het witte perspectief te benadrukken, dat sijpelt door in wat voor kunst er gemaakt wordt. Het narratief wordt dan snel dat zo’n wit meisje het slachtoffer is geworden van een IS-strijder en daar zelf geen schuld in droeg.”

Fattal: „Daarnaast is er een grotere fascinatie met daders dan met slachtoffers. Als actrice vind ik het interessanter om de rol van een seriemoordenaar te spelen, juist omdat het zo’n ver-van-je-bed-show is. We zijn natuurlijk ook niet tégen het vertellen vanuit een daderperspectief, maar we willen met Schuld de balans de andere kant op laten hellen.”

Door de nauwe samenwerking met de gemeenschap waar de voorstelling over gaat, voelen Fattal en Veenstra een grote verantwoordelijkheid. Veenstra: „Dit was het moeilijkste schrijfproces dat ik ooit heb gehad, omdat de jezidi’s zo veel gruwelijks is aangedaan, en er nog altijd zo’n 2.800 vrouwen spoorloos zijn. Je wil recht doen aan de verhalen van de overlevers. Tegelijkertijd is er een verschil tussen het oplepelen van anekdotes en het vertellen van een verhaal – je weet dat je de feitelijke waarheid geweld aan moet doen om de emotionele waarheid over te kunnen brengen. Dat is in dit geval ook doodeng, want je hebt alle kans het te verkloten.”

Het toneelstuk ‘Schuld’ van de Toneelgroep Maastricht gaat over een verkrachte jezidische vrouw. Foto Eye-Depict / Ben van Duin

Fattal: „Uiteindelijk gaat het erom dat we het verhaal zo zuiver en integer mogelijk brengen. Dat we een balans vinden tussen het gewicht van het trauma en de lichtheid van het leven dat toch doorgaat. Je moet een overlever op het podium zeker niet tot haar slachtofferschap reduceren, dan doe je juist geen recht aan de complexiteit van de situatie.”

Dutroux

De makers van De vrouw die de honden te eten gaf, dat nu in de theaters te zien is, vertellen hun verhaal juist vanuit het perspectief van een dader. In hun vrije bewerking van de gelijknamige roman van Kristien Hemmerechts geven acteur Marie Louise Stheins en regisseur/schrijver Julie Van den Berghe een stem aan Michelle Martin, de vrouw van seriemoordenaar en serieverkrachter Marc Dutroux.

Martin was medeplichtig aan de misdaden van haar man en liet toen hij in de gevangenis zat de kinderen die nog in de kelder waren opgesloten verhongeren tot de dood erop volgde. Na een gevangenisstraf van 16 jaar werd zij in 2012 onder voorwaarden vrijgelaten – en in augustus van dit jaar kwam ze definitief vrij.

Stheins liep al zes jaar rond met het idee om het verhaal van Martin naar het podium te brengen voor ze Het Zuidelijk Toneel bereid vond om het te produceren. „Ik kreeg het beeld van een moeder die niet afdaalt naar de kelder om kinderen te eten te geven maar niet uit mijn hoofd. Wat zegt het over onze maatschappij dat we dit soort mensen voortbrengen?”

Van den Berghe: „We proberen het gesprek daarover via het personage van Martin breder te trekken. Het gaat over sociale dynamieken die overal spelen: we hopen dat het publiek zich ergens kan herkennen in de apathie van iemand als Martin, die nooit kritisch naar zichzelf kijkt en de buitenwereld overal de schuld van geeft. Ik denk dat die neiging om jezelf altijd als slachtoffer te zien, en nooit als dader, steeds wijdverbreider is in de samenleving.”

In de voorstelling is Stheins als Martin als enige aan het woord, maar ze staat niet alleen op het podium: de jonge actrice Indy Struik functioneert als zwijgende getuige. Stheins: „Zij representeert iedereen tegenover wie Martin zich probeert te verantwoorden. Zo leggen we de focus zonder woorden ook op haar slachtoffers.”

Sensationalisme

Door de recente vrijlating van Martin is de gevoeligheid rond de zaak-Dutroux weer even maximaal. Van den Berghe: „Die actualiteitswaarde is toevallig: we wilden eigenlijk al in 2020 in première gaan, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. Het levert nu wel het gevaar op dat mensen het stuk eerder als sensationalisme gaan zien. Ik hoop dat het juist een mooi debat oplevert over de functie van kunst – die is wat mij betreft het tonen van goed en kwaad en alles wat er tussen ligt. Ik kan me voorstellen dat betrokkenen de vraag zouden kunnen stellen met welk recht wij deze voorstelling durven maken, maar daar zou ik graag met ze over in gesprek gaan.”

Om ruimte te bieden aan publieksreacties verzorgen de makers samen met de theaterzalen voor- of nagesprekken. Ze houden rekening met de mogelijkheid dat er In België a priori al protest tegen de voorstelling kan ontstaan. Van den Berghe: „In België is de zaak-Dutroux nog altijd een onverwerkt trauma. Het heeft ook een enorme impact gehad op de opvoedcultuur: mijn jongere broers en zussen werden na Dutroux duidelijk beteugelder opgevoed. De voorstelling kan hopelijk ook bijdragen aan het helingsproces.”

De vrouw die de honden te eten gaf is tot en met 14 dec in Nederland en België te zien. Schuld gaat 8 okt in première in Maastricht en tourt daarna t/m 26 nov. Inl: is tot en met 14 dec in Nederland en België te zien.gaat 8 okt in première in Maastricht en tourt daarna t/m 26 nov. Inl: hzt.nl en toneelgroepmaastricht.nl

