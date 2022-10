Braziliaanse oud-turncoach veroordeeld tot 109 jaar cel voor verkrachten sporters

De voormalige coach van het nationale turnteam in Brazilië, Fernando de Carvalho Lopes, is tot 109 jaar en acht maanden cel veroordeeld voor de verkrachting van vier sporters. Dat melden lokale media woensdag. In ieder geval één van zijn slachtoffers was minderjarig. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1999 en 2016.

De eerste klacht tegen Lopes werd in 2016 ingediend door een dertienjarige turner. De jongen had de politie verteld dat Lopes „regelmatig” aan zijn geslachtsdelen zat. De politie startte een onderzoek maar boekte weinig vooruitgang, totdat in 2018 uit grootschalig onderzoek van de Braziliaanse krant Globo bleek dat 42 sporters zeiden door Lopes te zijn misbruikt.

De slachtoffers zeiden te zijn misbruikt tussen 1999 en 2016. Veel van de slachtoffers zouden minderjarig zijn geweest toen het misbruik plaatsvond. Slechts vier van hen worden in de rechtszaak als slachtoffer besproken, de andere sporters nemen alleen als getuigen deel aan de zaak. Het ging onder meer om fysieke agressie, intimidatie en met name om seksueel misbruik. Een bekende Braziliaanse turner, Petrix Barbosa, zei tegen de krant dat hij op tienjarige leeftijd bijna dagelijks door Lopes werd misbruikt.

Toen de eerste beschuldigingen in 2016 naar buiten kwamen, werd Lopes ontslagen, een maand voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook bij zijn eigen club werd hij uit zijn functie gezet. Lopes ontkent alle aantijgingen en gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak van het Braziliaanse gerechtshof.