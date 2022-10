Er waren voor Nederland in strategisch opzicht genoeg goede redenen om bijna tien jaar geleden in te gaan op het verzoek troepen te leveren aan de VN-missie in Mali. Nadat het noorden van dat land onder de voet was gelopen door zwaarbewapende extremisten hadden Franse troepen in januari 2013, op verzoek van de Malinese autoriteiten, inname van hoofdstad Bamako net weten te voorkomen. Maar het verder terugdringen van de invloed van over de hele Sahel uitwaaierende jihadistengroepen bleek een klus van langere adem. Terecht vroegen Mali en oud-kolonisator Frankrijk dus om hulp van bondgenoten, in de eerste plaats uit Afrika en Europa. De Sahel-regio ligt in Europa’s achtertuin. Stabiliteit daar schraagt ook Europa’s veiligheid en economische belangen.

Maar de argumenten die het kabinet-Rutte II gebruikte om Kamer en burgers te overtuigen van toch maar weer een buitenlandse militaire missie waren specifieker en bleken deels opportunistisch, bleek vorige week uit een kritische evaluatie van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om Minusma, zoals de missie afgekort heet, te „verkopen” is soms een oneerlijk verhaal gehouden. Dat heeft niet alleen de slagkracht van de militairen ter plaatse verminderd maar schaadt op de langere duur ook het toch al wankele draagvlak voor Nederlandse bijdragen aan soms echt noodzakelijke internationale operaties.

In de coalitie legde de PvdA de nadruk op solidariteit met de Malinese burgerbevolking. Die was hard getroffen door armoede, onveiligheid en mensenrechtenschendingen. Coalitiepartner VVD vond het juist belangrijk dat de uitgezonden militairen zich ook bezig zouden houden met terrorismebestrijding en het terugdringen van illegale migratie. Vooral dat laatste motief kreeg in de voortgangsrapportages aan de Kamer een steeds prominentere rol, blijkt uit het IOB-rapport.

Maar dit, en enkele andere Nederlandse prioriteiten, waren geen inzet van de missie als geheel en werden op VN-niveau zelfs „onrealistisch” genoemd. Zo ontstond een „missie in de missie”: internationaal samenwerken ‘voor je eigen’. De doelen waarover wél unanimiteit bestond werden dan weer niet vertaald naar concrete strategie waar het uitgezonden personeel iets mee had gekund. Wat daarbij niet hielp was de gebrekkige kennis van het Frans van uitgezonden medewerkers. Frans is de voertaal binnen Minusma en de officiële taal van Mali. De belangrijkste taak van de Nederlanders was nota bene het verzamelen van inlichtingen. Dat het grote moeite kostte om hierover met andere VN-bataljons te communiceren is tamelijk genant en potentieel riskant.

Of een helderder geformuleerd Nederlands doel de missie als geheel een andere kant op had kunnen sturen valt echter te bezien. Na twee staatsgrepen zijn de verhoudingen tussen de Malinese autoriteiten en de VN sowieso sterk verslechterd. Internationaal bestaan grote zorgen over toenemende Russische (militaire) invloed in Mali en buurland Burkina Faso, waar afgelopen weekend een coup was.

Maar het is verstandig dat het kabinet in reactie op de IOB-evaluatie schrijft dat bijdragen aan missies die de internationale rechtsorde en stabiliteit bevorderen belangrijk blijft. In het huidige onstuimige internationale klimaat is het behalen van een VN-mandaat voor internationaal ingrijpen vaak al een niet te onderschatten mijlpaal. Wel is het raadzaam de lessen uit Mali ter harte te nemen en doelen en haalbaarheid niet te verdoezelen. Het eerlijke verhaal – parler vrai, in het Frans – is essentieel.