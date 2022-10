4,5 miljoen witwasboete voor ING Polen

ING heeft van de Poolse toezichthouder een boete van 4,5 miljoen euro (21,7 miljoen zloty) gekregen wegens overtredingen van de antiwitwaswetgeving in de periode van begin 2014 tot en met oktober 2020. Dat bevestigt een woordvoerder van ING aan NRC.

De interne procedures voor het doorlichten van klanten en het uitbannen van risico’s op witwassen schoten in deze periode tekort, meldt de Poolse toezichthouder. „In verschillende landen kijken toezichthouders kritisch naar onze processen, hier bleek dat we niet aan alle eisen voldeden”, zegt de woordvoerder van ING.

Over specifieke klanten van het Poolse dochterbedrijf doet de bank geen mededelingen. Eerder bleek uit onderzoek van onder meer Investico dat ING Polen tussen 2010 en 2020 miljoenentransacties uitvoerde voor twee bedrijven uit een groot Russisch witwasnetwerk. Deze bedrijven speelden volgens de Amerikaanse financiële autoriteiten een hoofdrol in het illegaal wegsluizen van miljarden dollars uit Rusland.

Verdachte transacties werden door de Poolse ING amper onderzocht

De bedrijven deden aan ‘mirror trading’, of spiegelhandel. Via een ondoorzichtig netwerk van anonieme bv’s werden aandelen of obligaties aangekocht in roebels, en direct daarna weer verkocht in dollars of euro’s. Zo waren de roebels in een mum van tijd omgezet in westerse valuta, buiten het zicht van toezichthouders. ING Polen kocht obligaties en deed voor dit netwerk betalingen naar Privatbank in Letland, die 2019 en 2021 al witwasboetes kreeg.

Verdachte transacties werden door de Poolse afdeling van ING amper onderzocht, en het lokale management weigerde om informatie over klanten en betalingen te delen met het hoofdkantoor in Amsterdam. Ondanks beloftes van het Nederlandse management om orde op zaken te stellen, lukte het niet om het Poolse kantoor in het gareel te krijgen. De Raad van Commissarissen van ING reisde in 2019 zelfs af naar Polen om poolshoogte te nemen bij de antiwitwasafdeling aldaar.

Recordschikking

Dat een buitenlandse toezichthouder nu oordeelt dat het witwasbeleid bij ING in elk geval tot 2020 tekortschoot is opvallend, aangezien de bank in 2018 al een recordschikking van 775 miljoen euro trof wegens witwasovertredingen. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie had de bank jarenlang „structureel de wet overtreden en zich schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten”.

Nu blijkt opnieuw dat ING moeite heeft het witwasbeleid bij buitenlandse kantoren onder controle te krijgen. De afgelopen jaren kreeg ING ook in Italië en Frankrijk nog boetes opgelegd wegens het tekortschietende antiwitwasbeleid. De overtredingen in die landen liepen tot in 2019. Volgens de woordvoerder is ING „hard bezig” het witwasbeleid bij de buitenlandse kantoren te verbeteren. „Dat is een constant proces.”

Toezichthouder De Nederlandsche Bank eiste al in 2017 dat ING een computersysteem in gebruik zou nemen waarmee het verdachte transacties bij buitenlandse kantoren kon opsporen. Eind 2020 moesten alle veertig landen waar ING actief is op het systeem zijn aangesloten. Of die deadline gehaald is, kon een woordvoerder woensdag niet zeggen.

Tegen voormalig ING-topman Ralph Hamers loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Het OM zei in juli tegen NRC dat op korte termijn de planning van het strafproces bekend zal worden gemaakt.