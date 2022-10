24 uur zonder reclame op billboards, maar met kunst

We kijken er niet meer van op en we kijken er nauwelijks naar. De reclames die voorbij rollen op de digitale schermen op stations, in bushaltehokjes, bij de bibliotheek of gewoon op straat. Een koffiemerk, tandpasta, een parfum. Fastfood of een kledingmerk. Soms saai, soms best creatief. Maar vrijwel altijd met de bedoeling de kijker te laten kopen.

Donderdag 6 oktober is het 24 uur lang anders. Gedurende de dag is digitale kunst te zien op 5.000 schermen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Zwolle. Ruim vijfduizend grafisch ontwerpers uit de hele wereld zonden hun ontwerpen in, 800 werken werden er uitgekozen door de initiatior Studio Dumbar/DEPT en het curatorenteam voor het Design in Motion Festival. Hun werk zal verschijnen op de schermen. Het idee erachter? Laten zien wat er kan worden uitgezonden op de billboards. En het is ook gewoon leuk.

Wandeling langs schermen

Er zijn ontzettend veel goede designers, zegt Liza Enebeis van Studio Dumbar. „Maar lang niet iedereen heeft het podium om het te laten zien aan een breder publiek.” Publiek dat van digitale kunst houdt, kan wellicht een wandeling inplannen langs verschillende schermen. Liza Enebeis: „We hopen voorbijgangers die van niets weten, te verrassen. Elke tien seconden verandert het beeld. Dus als je vijf minuten op de trein moet wachten, of je lunchboterhammetje staat te eten, kan je behoorlijk wat zien.”

Voor de liefhebbers zijn er verschillende thema’s te onderscheiden. Binnen het thema Happy Hour zijn er humoristische werken te zien. Zoals het werk First I was Sad but Now I’m not van de Nederlandse Jurriaan en Aram de Groot. Standbeelden van bekende historische figuren beginnen opeens te swingen en te dansen in de openbare ruimte.

Geen reclames maar kunst op de digitale schermen op stations. Foto Aad Hoogendoorn

Better than Real laat de schoonheid van de werkelijkheid zien, ingezoomd, uitvergroot of ‘anders’. Van de samengepakte felgele knijp/stressballetjes van de Nederlandse Jamie Aubin tot de bijna doorzichtige (onderwater)diertjes van Ada Sokól (Polen).

Instortende gebouwen

Binnen het thema Type Only wordt grafische kunst getoond waarin woorden en letters soepel dansen of schokkerig bewegend vormen maken. Zoals de cijfers uit de digitale klok die een flitsende en flikkerende kunst vormen van Hassan Rahim (VS) of het typografische werk van Hey Studio (Spanje) over vrouwenemancipatie.

Shape Shifters is een thema waarin allerlei objecten en figuren van gedaante en kleur veranderen. Zoals de Zwitserse Dirk Koy die met 3D-animaties gebouwen laat instorten en weer omhoog laat komen. Zijn werk is onder andere te zien op Schiphol Airport op gigantische schermen in de vertrekhal.

Design in motion. Zie www.demofestival.com/ voor locaties, voorbeelden en ontwerpers.